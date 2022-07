TSV 1865 Dachau: Schock bei Alexander Weiss - Fußballjahr 2022 gelaufen

Von: Nico Bauer

Kreuzbandriss: Für den Dachauer Alexander Weiss ist das Fußballjahr 2022 gelaufen. FOTO: NB © NB

Horrornachricht für den TSV 1865 Dachau. Neben Jihun Kang fällt auch Alexander Weiss aus. Weiss hatte sich im letzten Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen.

Dachau – Nach der Hochgeschwindigkeits-Relegation und der Mini-Vorbereitung haben die Fußballer des TSV 1865 Dachau vieles richtig gemacht, aber der Fußballgott kennt keine Gnade. In den ersten zwei Spielen mussten fünf Defensivspieler verletzt raus, und vor dem Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring (Samstag, 17 Uhr) erreichte den ranghöchsten Dachauer Stadtverein auch noch eine niederschmetternde Horrordiagnose.

TSV 1865 Dachau Trainer Weiser: „Tut mir menschlich unheimlich leid“

Nach dem überzeugenden Sieg in Garching merkte im Dachauer Jubel Trainer Alexander Weiser schon an, dass man hoffentlich die drei Punkte nicht allzu teuer bezahlen muss. Alexander Weiss musste nach zehn Minuten als erster von am Ende drei verletzten Spielern raus – und bei ihm sah es gleich gar nicht gut aus. Nun ist der schlimmstmögliche Fall eingetreten: Kreuzbandriss.

„Es tut mir für ihn menschlich unheimlich leid, weil er schon einige Rückschläge hat hinnehmen müssen und sich immer wieder herangekämpft hat“, sagt Trainer Weiser.

TSV 1865 Dachau: Zwei Ausfälle nach Spiel gegen Garching

Neben dem menschlichen Aspekt ist der Ausfall des zentralen Sechsers für mindestens sechs Monate auch sportlich ein Desaster für den TSV. Die 65-Fußballer können diesen Führungsspieler nicht ersetzen, zumal die ersten Kandidaten für diese Position ebenfalls verletzt oder angeschlagen sind.

In Garching musste der Koreaner Jihun Kang raus; er hatte sich kurz die Schulter ausgekugelt, die dann aber wieder ins Gelenk sprang. Er fällt sicher aus, während Florian Mayer nach einer Trainingspause vielleicht gegen Kirchanschöring wieder auf dem Platz stehen kann. Defensiv darf nicht mehr viel passieren.

TSV 1865 Dachau: Trotz Verletzten offensiv im Spiel gegen Kirchanschöring

1865-Trainer Alexander Weiser musste die Frage nach seinem Comeback auf dem Platz in den vergangenen Tagen schon mehrfach beantworten. Und noch lehnt er dankend ab: „Seit der Relegation habe ich in der Summe vielleicht eine Stunde mittrainiert. Ich habe mich voll auf meine Aufgabe als Trainer konzentriert.“ Zudem habe man noch 18 gesunde Spieler im Kader. Sollte die Verletzungsserie der ersten zwei Spiele weiter gehen, könne das noch ein Thema werden, noch aber sei das, so Weiser, Zukunftsmusik.

Die Gegenwart heißt Kirchschöring. Der Klub aus dem südbayerischen Osten gilt als zähe Nummer in der Bayernliga. Weiser ist vorbereitet auf eine defensiv starke, gut organisierte Mannschaft. Kirchanschöring überlässt gerne dem Gegner den Ballbesitz, und dieses Angebot werden die 65-Kicker auch annehmen. „Wir wollen weiter mutig und offensiv spielen“, sagt Weiser. Den Gedanken, Kirchanschöring aus der defensiven Kampfzone etwas herauszulocken, hat er nicht wirklich im Kopf. Allerdings wird man sicherlich nicht so viele Großchancen wie zuletzt in Garching bekommen, und deshalb muss die Offensive effektiver zuschlagen für den ersten Heimsieg. (Nico Bauer)