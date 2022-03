TSV 1865 Dachau sinkt immer tiefer: „Es gibt es überhaupt nichts zu beschönigen“

Teilen

Glücklos agierte der Dachauer Offensivspieler Daniel Leugner (r.) im 1865-Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen. © ro

Der Baum brennt an der Dachauer Jahnstraße, dem TSV 1865 droht der Abstieg aus der Bayernliga in die Landesliga.

Dachau - Es ist nicht nur die Tabellensituation – Platz 15 – die Sorgen bereitet, es ist vor allem die Art und Weise, wie der ranghöchste Dachauer Stadtverein in Liga fünf auftritt, die Schlimmstes befürchten lässt.

Wer nach dem Heimspiel gegen Kottern gedacht hatte, eine Steigerung nach unten sei nicht mehr möglich, der wurde am Samstag eines besseren belehrt. Die ersten 70 Minuten im 110 Kilometer entfernten Gundelfingen waren aus Dachauer Sicht ein sportlicher Offenbarungseid – und das gegen einen taktisch und technisch limitierten Gegner.

Mentalität schlägt Qualität – so lautet eine simple Weisheit aus dem Bereich des Leistungssports. Allerdings sollten sich die Spieler der Lamotte-Elf nach 13 sieglosen Spielen in Serie sowie null Punkten und null Toren in den beiden ersten Spielen des Jahres 2022 schon fragen, ob sie tatsächlich die Qualität besitzen, um in der Bayernliga zu bestehen.

TSV 1865 Dachau: Kritik von Boss Moll

70 Minuten lang vermisste man auf Dachauer Seite Tempo, Ideen und Zweikampfstärke. Manchmal wirkte es, als spiele da eine uninspirierte Freizeit-Mannschaft auf Betriebsausflug. Und das ist keine Momentaufnahme, ein mitgereister 65-Fan stellte nach dem Schlusspfiff lapidar fest: „Das war ja nicht das erste Mal, dass wir so aufgetreten sind.“

Erst als sich der Ernst der Lage – sprich: die Niederlage, abzeichnete, lief es besser beim TSV 1865 Dachau, aber da war es dann auch schon zu spät. Am Ende gewann ein spielerisch schwacher, aber hochmotiviert und -engagiert auftretender Aufsteiger gegen einen enttäuschenden Club aus Dachau mit 1:0.

1865-Boss Wolfgang Moll meinte direkt nach dem Schlusspfiff in Gundelfingen: „Bei aller zugestandenen Nervosität und Hektik am Anfang, die der Situation geschuldet sind, es ist bedauerlich, dass wir unsere spielerischen Elemente nicht durchsetzen konnten und in letzter Konsequenz den Kampf nicht angenommen haben. Dass wir in der letzten halben Stunde aufkommen, das ist einfach zu wenig angesichts der Bredouille, in der wir stecken. Es gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Dass wir etwas tun müssen, damit sich das postwendend ändert, steht außer Frage.“

TSV 1865 Dachau: Aufbäumen in Schlussviertelstunde zu wenig

Dachau begann schwungvoll, kam durch Mario Maric schon nach 120 Sekunden zu einer Torannäherung, doch das war es dann auch schon in Sachen Tordrang. Auf beiden Seiten diktierte die Nervosität das Geschehen, zahlreiche Stockfehler waren die Folge Gundelfingen kam nach einer knappen halben Stunde zu einer Torchance, als sich Dachaus Kapitän Stefan Vötter wie ein Anfänger auf der linken Seite überrumpeln ließ und so die Flanke zum Kopfball durch Maximilian Braun nicht verhindern konnte. Glück für Dachau, dass der Gundelfinger das Ziel verfehlte.

Nur sechs Minuten später fiel dann doch das 1:0 für Gundelfingen: Jan-Luca Fink lässt auf der rechten Dachauer Abwehrseite Lirim Kelmendi und Sebastian Brey stehen, er vollendet flach ins lange linke Eck.

Chancen für Dachau waren im ersten Durchgang nicht zu verzeichnen, entsprechend genervt wirkte 1865-Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan beim Gang zum Pausentee: „Es gibt nicht viel zu sagen, wir haben leider gar keinen Zugriff zum Spiel. Wir kommen nicht rein in die Zweikämpfe, das 1:0 für Gundelfingen ist verdient. Wenn sich in der zweiten Halbzeit nichts ändert dann werden wir hier als Verlierer vom Platz gehen.“

Die zweite Hälfte verlief bis zur 70. Minute genau wie die erste – trostlos. Nach einer Ecke in der 70. Minute köpfte Spielertrainer Fabian Lamotte den Ball Richtung FCG-Keeper – das war die erste Torannäherung der Gäste im gesamten Match. Fünf Minuten später gab es dann die klarste Torchance für die Dachauer, als nach einer zu kurzen Gundelfinger Abwehr Stefan Vötter aus 16 Metern flach abzog und FCG-Spieler David Anzenberger der Ball von der Linie kratzte.

Der eingewechselte Triumf Gudaci brachte in der 80. Minute einen langen Ball von Daniel Leugner nicht unter Kontrolle, FCG-Torwart Timo Ratter hatte so keine Probleme, den Ball aufzunehmen. Das war es dann auch schon, Spielertrainer Fabian Lamotte und dessen Mitstreiter verschwanden tief enttäuscht in den Katakomben des Gundelfinger Schwabenstadions. (Robert Ohl)

Stenogramm

FC 1920 Gundelfingen - TSV 1865 Dachau 1:0 (1:0)

FC 1920 Gundelfingen: Timo Ratter, Michael Grötzinger, David Anzenhofer, Jan-Luca Fink, Jonas Schneider, Fabio Kühn, Maximilian Braun, Manuel Müller, Benedikt Ost, Elias Weichler, Niklas Fink – Tiemo Reutter, Dennis Lechner, Julian Elze, Markus Böck, Edwin Tarakan

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Fabian Lamotte, Alexander Weiser, Nickoy Ricter, Sebastian Brey, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Hüseyin Ceker, Vendim Sinani – Florian Mayer, Triumf Gudaci, Marcel Kosuch

Zuschauer: 220

Tor: 1:0 (34.) – Jan-Luca Fink.