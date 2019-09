Robin Volland trifft auf die alte Liebe - TSV 1865 Dachau beim FC Ismaning

„Schweres Auswärtsspiel“

von Robert Ohl schließen

Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel erwartet den TSV 1865 Dachau am 13. Spieltag der Bayernliga Süd. Die Lamotte-Elf tritt am heutigen Samstag um 14 Uhr beim Tabellendreizehnten FC Ismaning an.

Für die Hausherren und für die nach der unglücklichen 2:3-Niederlage beim Tabellenzweiten Wasserburg auf Rang neun abgerutschten Dachauer ein richtungsweisendes Match. Der FC Ismaning hat aus zwölf Spielen 14 Punkte geholt, das Team steht knapp über dem Strich, der in der Gruppe Südost die Spreu vom Weizen trennt. Die Dachauer haben aus zwölf Partien immerhin 17 Punkte geholt, sind aber an den zurückliegenden fünf Spieltagen dreimal leer ausgegangen. Der TSV muss also punkten, um nicht noch weiter nach hinten durchgereicht zu werden.

Die Duelle mit Ismaning waren in der Vergangenheit meist schwierig für die Dachauer. In der Liga gab es bisher zehn Begegnungen, von denen Dachau nur drei gewonnen hat. Dem stehen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber.

Ismaning ohne Sturmduo

In der vergangenen Saison gewann die Lamotte-Elf nach mäßiger Leistung in Ismaning mit 2:0. Das Heimspiel verloren die 65-Kicker mit 0:1, was dem FCI im Kampf um den Klassenerhalt via Relegation den entscheidenden Schritt voran brachte.

Der FC Ismaning muss nach der jüngsten 1:3-Pleite in Pipinsried auf zwei wichtige Spieler verzichten. Die beiden Sturmführer Orhan Akkurt (vier Tore) ist verletzt und Angelo Hauk (drei Tore) ist gesperrt.

FCI-Präsident Emanuel Eisenreich meinte nach dem Spiel in Pipinsried: „Wir haben gut gespielt, aber wenn man keine Tore schießt kassiert man halt welche – das ist immer so. Ich bin gespannt, wie unser Trainerteam die Ausfälle kompensieren kann. Für uns ist es das Ziel, so früh wie möglich das Thema Abstieg zu den Akten zu legen – anders als in der vergangenen Saison.“

„Fahren gut vorbereitet nach Ismaning“

Dachaus Stürmer Robin Volland freut sich auf das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen; er war in der vergangenen Saison ja noch beim FCI aktiv. Für ihn und seine Dachauer Mitstreiter gilt es, das im Moment zu unflexible Spiel in der Angriffszone zu modifizieren; zu oft fanden die Dachauer zuletzt nicht die passende Lösung im Spiel nach vorne.

Dabei hat der 65-Kader in der Offensive einiges zu bieten. Mit dem pfeilschnellen Ryoske Kikuchi (drei Saisontore), dem Stoßstürmer Robin Volland (ebenfalls drei Tore) und dem Allrounder Christian Doll (zwei Tore) verfügt der TSV 1865 Dachau im Angriff über verschiedene Stürmertypen, die eigentlich gut und effektiv harmonieren sollten.

Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte betont: „Nach einer intensiven Trainingswoche fahren wir gut vorbereitet nach Ismaning. Wenn wir unsere klaren Chancen endlich besser nutzen, dann sollte beim FCI ein Sieg möglich sein.“

„Wir müssen in Ismaning punkten“

65-Fußball-Boss Ugur Alkan blickt vor dem „schweren Auswärtsspiel“ noch einmal zurück: „Die jüngste Niederlage in Wasserburg war sehr unglücklich. Aber verloren ist verloren, wir sind leer ausgegangen. Jetzt zählt es, wir müssen – egal wie – in Ismaning punkten. Mit dem FCI wartet auf uns eine spielstarke Mannschaft. Wir sind aber sicher, dass unser Trainerteam die Mannschaft so einstellt, dass wir in Ismaning erfolgreichen Fußball spielen werden.“

Fehlen werden dem TSV 1865 Dachau am Samstag Stefan Vötter (Muskelfaserriss), Merlin Höckendorff (Knöchelverletzung) und Hueseyin Ceker (Knie).