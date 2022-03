Bayernliga: Deisenhofener Stagnation - Richter verpasst Auftaktsieg

FC bereits seit sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis

In der Bayernliga Süd sorgte der TSV 1865 Dachau zuletzt durch eine beispiellose Talfahrt für Schlagzeilen.

München – Nach 15 Partien ohne Sieg warf der langjährige Spielertrainer Fabian Lamotte, der dort seit April 2016 im Amt war, nun zu Beginn der vergangenen Woche das Handtuch. Es folgte eine Trennung im „beiderseitigen Einvernehmen“, der bisherige Sportliche Leiter Marcel Richter soll nun als Nachfolger den Negativlauf stoppen und den Klassenerhalt schaffen.

Dies wäre dem neuen Coach fast gelungen, denn gegen den favorisierten TSV Landsberg schafften die Dachauer am Samstag immerhin ein respektables 1:1. In der 33. Minute brachte Marcel Kosuch die Gastgeber in Führung. Doch kurz nach der Pause kassierte Florian Mayer die Rote Karte (49.). In personeller Unterzahl mussten die Dachauer den Landsberger Ausgleichstreffer durch Kazuki Date hinnehmen (55.). In der turbulenten Schlussphase kassierte auch noch der Gästespieler Maximilian Holdenrieder (84.) die Ampelkarte, aber es blieb bei der Punkteteilung.

Der SV Pullach setzte zuletzt zu einer fulminanten Aufholjagd an, befindet sich aber trotzdem immer noch im Tabellenkeller. Mit dem 1:0-Auswärtssieg am Samstag in Kottern feierten die „Raben“ im sechsten Spiel des Jahres bereits den vierten Sieg, darüber hinaus den dritten am Stück. So richtig rund ging es kurz vor der Pause, da sah bei den Gastgebern Julian Feneberg die Gelb-Rote Karte und die Pullacher vergeigten einen Handelfmeter (45.+4). Aus der personellen Überzahl aber konnten die Gäste erst in der 86. Minute Kapital schlagen, als Vincent Traub per Kopf den Matchball verwandelte. Über den Sieg freute sich SVP-Trainer Orhan Akkurt, vor Euphorie jedoch warnte er: „Wir haben noch einen harten Weg vor uns.“

Beim FC Deisenhofen indes ist nach der Winterpause die Luft raus, der Abstand zu den Aufstiegsplätzen stetig gewachsen. Das 2:2 gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt II fiel zwar durchaus in die Kategorie versöhnlich, es war dennoch die siebte sieglose Partie in Folge. Dabei waren die Gastgeber nach frühem Rückstand (2.) durch die Treffer von Michael Bachhuber (28.) und Nikolaos Gkasimpagiazov (77.) zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung gelegen. Doch kurz vor Schluss gelang der Reserve des Zweitligisten noch der Ausgleich durch Fabio Meikis (88.).

Weiter in der Erfolgspur befindet sich hingegen der TSV 1860 II. Das 1:1 am Samstag beim niederbayerischen Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing war bereits die vierte Partie in Folge ohne Niederlage. Dabei war sogar mehr möglich für Frank Schmöllers Junglöwen, nachdem Jeremie Zehetbauer den 1860-Nachwuchs in der Schlussphase in Führung gebracht hatte (81.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit allerdings glich der Spitzenreiter noch aus, blieb damit dennoch zum dritten Mal in Serie ohne Sieg.

Einen 2:1-Heimerfolg über den VfB Hallbergmoos feierte am Sonntag der VfR Garching. Mark Zettl (51.) und Alekzandar Sinabov (65.) verwandelten dabei den 0:1-Halbzeitrückstand durch Carl Opitz (27.). noch in einen Sieg. Während sich Nico Bastas Garchinger Luft im Abstiegskampf verschafften, ist der Aufsteiger um Spielertrainer Matthias Strohmaier weiter akut gefährdet. Ein schwer erkämpfter 2:0-Pflichtsieg bei Schlusslicht TSV Schwabmünchen gelang am Sonntag dem FC Ismaning. Angelo Hauk hatte Mijo Stijepics FCI per Strafstoß in Führung gebracht (36.), nachdem Schwabmünchens Maximilian Aschner zuvor des Feldes verwiesen wurde (35.). Den Endstand markierte Markus Mittermaier (88.). (Klaus Kirschner/Matthias Horner)