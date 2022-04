TSV 1865 Dachau: Southampton-Fans peitschen Richter-Elf zu Überraschungssieg

Einen Treffer vorbereitet, einen selbst erzielt: Daniel Leugner war der Matchwinner im Spiel gegen Schwaben Augsburg. © Robert Ohl

Olée, olééoléééolééé. Nach einer halbjährigen Durststrecke haben die Kicker des TSV 1865 endlich mal wieder einen Heimsieg in der Fußball-Bayernliga Süd eingefahren.

Dachau – Und was für einen, das 2:1 gegen die Schwaben aus Augsburg könnte in der Endabrechnung der Zittersaison 2021/2022 noch einmal eine ganz wichtige Rolle spielen.

Es war ein spannender Nachmittag – und das mit mächtiger Fan-Unterstützung aus England. Eine Anhängergruppe des Premier-League-Clubs FC Southampton, in Bayern in Sachen Junggesellensabschied unterwegs, schaute sich das Spiel der Dachauer an und feierte den Sieg genauso enthusiastisch wie einen Erfolg ihres Teams im heimischen St. Mary’s Stadium.

Wie wichtig dieser Heimsieg nach einer, vor allem in der zweiten Hälfte gezeigten Top-Leistung war, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf. Es lief, vorsichtig formuliert, nicht gerade nach Wunsch für die Richter-Elf. So haben Wasserburg, Pullach und Gundelfingen am Wochenende ebenfalls voll gepunktet. Mit diesem verdienten Dreier haben sich die Dachauer fünf Punkte Vorsprung auf den Direktabstiegsplatz erarbeitet; der Abstand zum eventuell rettenden 14. Platz beträgt zudem nur noch zwei Punkte.

Die Dachauer agierten von Anfang an sicher aus ihrem gewohnten – und bewährten – 5-4-1 bzw. 5-3-2. Die Hausherren standen gut und ließen wenig zu. Die Gäste versuchten, sich mit einem Dreieraufbau im Mittelfeld Überzahl zu erarbeiten, doch das gelang nur selten. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.

Am ehesten hätten Treffer noch in den Schlussminuten des ersten Durchganges fallen können. Erst vergab Nickoy Ricter, der einen Ball am Sechzehner alleinstehend nicht annehmen konnte (38.), und dann verpassten die Augsburger Bastian Kurz und Rasmus Fackler-Sturm einen durchaus möglichen Doppelschlag in den Minuten 44 und 45.

Cheers! Eine Gruppe feierfreudiger Junggesellenabschiedsreisender aus England feierte zusammen mit den 65-Fans den ersten Heimsieg des TSV Dachau im Jahr 2022. © Robert Ohl

1865-Voss Wolfgang Moll meinte zur Pause: „Gut, dass wir defensiv sicher stehen und diszipliniert agieren, allerdings fehlt uns im Spiel nach vorne die Durchschlagskraft.“

Die Dachauer kamen mit mehr Mut ausgestattet zurück aufs Feld, sie zeigten sofort, dass sie im zweiten Abschnitt offensiver zur Sache gehen wollten.

Der Führungstreffer für den TSV 1865 Dachau ließ allerdings noch einige Zeit auf sich warten, der letzte Pass wollte einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt kommen. Nach einer Stunde gab’s dann eine Schrecksekunde für das Heimteam, doch einem Treffer der Augsburger wurde von Schiedsrichter Michael Hofbauer die Anerkennung verweigert – Abseits.

Für noch mehr frischen Wind im 65-Spiel sorgte Alexander Weiss, der in der 62. Minute Orkun Tugbay ablöste, dem nicht viel gelungen war und der dementsprechend missmutig den Platz verließ.

Das erlösende 1:0 erzielte Nickoy Ricter per Foulelfmeter in der 68. Minute, er schob die Kugel souverän ins rechte untere Eck. Zuvor hatte Daniel Leugner dem wenig überzeugenden Augsburger Außenverteidiger der Gäste, Engjell Havolli, am Sechzehner clever den Ball abgeluchst. Beim Versuch, in den Sechzehner einzudringen, wurde Leugner regelwidrig zu Fall gebracht.

Der Knotenlöser bescherte den Hausherren nur fünf Minuten später das 2:0, Daniel Leugner wuchtete die Kugel aus 20 Metern ins rechte Kreuzeck.

Doch die kalte Dusche folgte auf dem Fuße, denn mit der ungewohnten Zwei-Tore-Führung im Rücken leisteten sich die Dachauer einen kollektiven Blackout. Simon Gail verkürzte keine 120 Sekunden nach dem 2:0 auf 1:2, er sorgte so noch einmal für Spannung in der Schlussviertelstunde. Diese war dann geprägt von Hoffen und Bangen bei den Fans, die den ersten Dreier im Jahr 2022 herbeisehnten. Dank einer vielbeinigen Abwehr und etwas Glück retteten die Dachauer den knappen Vorsprung über die Zeit.

„Ich bin fix und fertig“, meinte Dachaus Trainer Marcel Richter nach dem Schlusspfiff: „So ein Spiel kostet echt Nerven. Aber unter dem Strich haben wir verdient gewonnen, abgesehen von den letzten zehn Minuten haben wir nichts zugelassen. Mit der ersten Halbzeit war ich allerdings nicht zufrieden, da haben wir zu wenig gegen den Ball gearbeitet und viel 50:50- Zweikämpfe verloren. Die zweite Halbzeit war dann gut, doch wir müssen einige Angriffe noch besser ausspielen. Dann ist das Spiel früher entschieden. Blöd war halt, dass wir direkt nach dem 2:0 das Gegentor kassiert haben, aber was solls: Wir haben drei Punkte mehr auf dem Konto und freuen uns nun auf das nächste Spiel in Ismaning am kommenden Freitag.“

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - TSV Schwaben Augsburg 2:1 (0:0)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Alexander Weiser, Oliver Wargalla, Nickoy Ricter, Orkun Tugbay, Mathias Leiber, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani – Fitim Konjuhi, Alexander Weiss, Sebastian Brey, Niclas Groß

TSV Schwaben Augsburg: Patrick Rösch, Engjell Havolli, Dennis Ruisinger, Julian Löschner, Simon Gail, Bastian Kurz, Marco Luburic, Rasmus Fackler-Stamm, Marco Greisel, Marco Zupur, Jeremias Müller – Serhat Fidan, Oguz Yasar

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 (68.) – Nickoy Ricter (Elfmeter). 2:0 (73.) – Daniel Leugner. 2:1 (75.) – Simon Gail.