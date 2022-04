TSV 1865 Dachau feiert Big Points im Abstiegskampf: „Taktik weltmeisterlich umgesetzt“

Matchwinner Nickoy Ricter erzielte kurz vor Schluss das Dachauer Siegtor beim Favoriten Jahn Regensburg II. © RO

Wow, der Bayernligist TSV 1865 Dachau hat im Abstiegskampf eine Duftmarke gesetzt, die bei manchem Konkurrenten im Tabellenkeller einen kapitalen Würgereiz ausgelöst haben könnte.

Dachau – Die Richter-Elf gewann das Auswärtsspiel beim Tabellendritten SSV Jahn Regensburg II mit 1:0 und hat so auch am anderen Ende des Klassements ein mittleres Erdbeben ausgelöst.

Denn nun beträgt der Rückstand der Jahn-Reserve auf den Tabellenzweiten FC Ingolstadt 04 II bereits fünf Punkte – und das fünf Spieltage vor dem Saisonende.

Den Dachauern ist das allerdings ziemlich wurscht, sie freuen sich über einen völlig unerwarteten Dreier – und die Fortsetzung einer mittlerweile schon ansehnlichen Auswärtsserie. Es waren die Punkte Nummer fünf, sechs und sieben in der Fremde seit dem Trainerwechsel von Fabian Lamotte hin zu Marcel Richter beim TSV Ende März. Nach dem Sieg in Garching und dem Remis bei der SpVgg Hankofen-Hailing war der Triumph in Regensburg schon der dritte Auswärtsstreich der 1865-Kicker im Monat April.

Der Sieg hat den Dachauern zwar noch keinen Bodengewinn in der Tabelle beschert, allerdings ist das rettende Ufer, Platz 13 oder 14, nun wieder in Reichweite der zwischenzeitlich schon abgeschlagenen TSV-Fußballer.

Der Jahn agierte ziemlich ideenlos gegen die taktisch bestens eingestellte Dachauer Elf, die auch die Mehrzahl guter Torchancen herausarbeiten konnte. 1865 startete mit einem 5-4-1 in dieses wichtige Spiel bei der Zweiten des SSV Jahn Regensburg. Wieder von Anfang mit dabei waren beim TSV Dachau Mario Maric, Orkun Tugbay und Daniel Leugner. Ebenso in der Startformation stand Nickoy Ricter, der nach der Saison zum FC Pipinsried wechseln wird. Und er war es auch, der vier Minuten vor Schluss den von den mitgereisten 65-Fans lautstark umjubelten Siegtreffer für Dachau erzielte.

Die Hausherren versuchten, von Beginn an Druck aufzubauen, sie kamen so schon nach wenigen Minuten zu den ersten guten Torchancen. Auch danach war Ballbesitz bei der Jahn-Elf Trumpf. Dachau konnte zunächst meist nur reagieren, leistete sich zudem auch einige Fehlpässe im Aufbauspiel. Lichterloh gebrannt hat es vor dem Dachauer Kasten aber nie.

In der 23. Minute klärte Jahn-Keeper Alexander Weidinger den Kopfball von Daniel Leugner nach einer Maßflanke von Lirim Kelmendi zur Ecke. Und auch diese sorgte für Gefahr, Oliver Wargalla verfehlte das Ziel per Kopf nur knapp. Der Jahn kam erst in der 35. Minute zu seiner ersten nennenswerten Torchancen. Der Schuss von Christian Schmidt aus 20 Metren zischte flach links am Dachauer Kasten vorbei ins Toraus.

Daniel Leugner hatte in der 40. Minute die Dachauer Führung auf dem Schlappen, als er, wunderbar freigespielt von Nickoy Ricter, an Torwart Weidinger scheiterte.

Dachau stand mit zehn Feldspielern gut gestaffelt vor dem eigenen Sechzehner, Regensburg spielte bei gefühlten 80 Prozent Ballbesitz wie eine Handballmannschaft um den Dachauer Strafraum herum, ohne den richtigen Moment für den Lochpass zu finden. Die Richter-Elf wirkte bei ihren Kontern deutlich gefährlicher als die zu statisch operierenden Hausherren.

Nach der Pause wollte es der Gastgeber dann wissen, in der 49. Minute machte Dachaus Schlussmann Marco Jakob eine große Chance der Jahn-Kicker durch Thomas Stowasser zunichte. Die nächste Torchance erarbeiteten sich dann wieder die Mannen von Marcel Richter, in der 55. Minute fiel der Schuss von Daniel Leugner nach einer Vorlage von Mario Maric allerdings zu schwache aus. Den Torschrei schon auf den Lippen hatten die Regensburger Fans nach einer guten Stunde, doch Markus Palionis vergab am zweiten Pfosten in Rücklage eine weitere große Tormöglichkeit für die Jahn-Truppe. Im Gegenzug hatte Nickoy Ricter die bislang beste Dachauer Chance auf das 1:0, doch auch er scheiterte am aufmerksamen Weidinger im Regensburger Kasten.

Nickoy Ricter stand auch in der Schlussviertelstunde im Fokus. In Minute 75 vergab er nach einem Freistoß von Lirim Kelmendi aus fünf Metern, doch zehn Minuten später sorgte er für das Tor des Tages, als er den Ball aus 16 Metern gekonnt als Bogenlampe in die Maschen des Regensburger Kastens lupfte.

Dachaus Keeper Marco Jakob verletzte sich in der 80. Minute nach einem üblen Foul von Benedikt Fischer so sehr, dass er ausgewechselt werden musste. Ersatzkeeper Maximilian Mayer hütete in der hektischen Schlussphase den Dachauer Kasten, mit Erfolg, auch er ließ keinen Regensburger Treffer zu.

Dachaus Trainer Marcel Richter war begeistert ob der Leistung seines Teams beim favorisierten Jahn-Team: „Wir haben gut verteidigt, die Taktik wurde weltmeisterlich umgesetzt und am Ende haben wir hochverdient gewonnen. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlicher ausfallen können. Der Jahn hatte keine einzige hundertprozentige Torchance im gesamten Match, wir aber mindestens fünf. Wir setzen uns kleine Ziele, die wir erreichen wollen, und das wird von der Mannschaft gut angenommen.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

SSV Jahn Regensburg II - TSV 1865 Dachau 0:1 (0:0)

SSV Jahn Regensburg II: Alexander Weidinger, Luis Bezjak, Manuel Reiß, Markus Palionis, Elias Rudolf Herzig, Julian Ziegler, Enrico de Nobile Berglas, Marius Weiderer, Thomas Stowasser, Jonas Bauer, Christian Schmidt – Benedikt Fischer, Kelvin Onuigwe

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Alexander Weiser, Oliver Wargalla, Nickoy Ricter, Orkun Tugbay, Mathias Leiber, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani – Maximilian Mayer, Fitim Konjuhi, Florian Mayer, Alexander Weiss, Niclas Groß

Zuschauer: 100

Tor: 0:1 (86.) – Nickoy Ricter.