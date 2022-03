TSV 1865 Dachau: Einsatz stimmt, Einstellung passt - Aufatmen an der Jahnstraße

Teilen

Befreiender Jubel: Die 65-Verantwortlichen freuen sich über Kosuchs Führungstor. © RO

„Hurra, wir leben noch!“ Der TSV 1865 Dachau hat in Spiel eins nach dem Trainerwechsel ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben.

Dachau – Der in den tiefsten Tabellenkeller der Fußball-Bayernliga abgedriftete Traditionsverein von der Jahnstraße erkämpfte sich gegen den Tabellenfünften der Gruppe Süd, den TSV Landsberg, ein 1:1 (1:0)-Unentschieden im heimischen Stadion und zeigte dabei eine sehenswerte Leistung.

Die zuletzt so oft in der Kritik stehenden 65-Kicker versöhnten sich so mit ihren als fachkundig geschätzten Fans, die ihr Team endlich mal wieder lautstark anfeuerten und so ihren Teil zum Remis beisteuerten.

Der Kampf um den Klassenerhalt scheint angenommen worden zu sein. Die Mannschaft präsentierte sich im verglich zu den zurückliegenden Auftritten mit einem komplett anderen Gesicht. Die vom neuen Coach Marcel Richter eingeforderten Eigenschaften wie Moral und Einsatzbereitschaft waren Trumpf – und prompt lief es auch spielerisch wieder besser. Spiel eins nach dem Ende der Ära Lamotte war 50 Minuten ein richtig guter Auftritt der sichtlich bemühten Dachauer. Erst der berechtigte Platzverweis für Dachaus Mittelmann in der Dreierkette, Florian Mayer, beendete diesen Flow.

Dachau spielte taktisch flexibel, mit einen 3-4-3 in der Offensive und einem 5-4-1 in der Defensive. Hinzu kamen personelle Veränderungen, die sofort fruchteten. So spielte Lirim Kelmendi auf der Sechs, Florian Mayer in der Dreierkette, Oliver Wargalla als Boxstürmer und Sebastian Brey rechts in der Mittelfeldviererkette.

Doch die bedeutendste Veränderung gab es nicht auf sondern neben dem Spielfeld. Marcel Richter und Co-Trainer Alexander Weiser coachten mit viel Herzblut an der Seitenlinie, sie fütterten ihre Spieler mit klugen taktischen Anweisungen – und vielen Emotionen.

Vom Anpfiff weg waren die Dachauer voll da, sie zeigten richtig guten Fußball mit viel Laufarbeit. Auch nach dem frühen Wechsel, bereits in der 9. Minute musste Matthias Leiber wegen anhaltender Rückenprobleme das Handtuch werfen und Platz machen für Niclas Gross, gab es keinen Bruch im Spiel der Hausherren.

Die Gäste, die ohne ihre erkrankten Topstürmer Steffen Krautschneider und Dennis Hoffmann angetreten waren, fanden nicht zu ihrem schnellen, offensiven Kombinationsfußball. Dachau stellte alle Räume clever zu und lauerte auf schnelle Konter. Einer davon bescherte dem TSV 1865 in der 33. Minute dann auch das 1:0: Marcel Kosuch setzt sich auf der linken Außenbahn durch, er wuchtet die Kugel aus 16 Metern zur vielumjubelten 1:0-Führung ins Netz.

Das Stadion aus der Jahnstraße erbebte, alle Beteiligten – Spieler, Trainer, Betreuer und Fans – waren aus dem Häuschen, lagen sich freudetrunken in den Armen.

Bis zum Halbzeitpfiff fanden die Gäste kein Mittel gegen die taktischen Kniffe der Dachauer, Landsberg verzeichnete im ersten Durchgang keine einzige nennenswerte Torchance.

Zur Halbzeit meinte Dachaus Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan: „Wir haben einen klaren Plan, das sieht man. Die Verteidigung steht sehr gut, lauern geduldig auf Fehler. Einen haben wir schon genutzt. Wenn wir so weiter spielen werden wir nicht leer ausgehen.“

Die zweite Hälfte hatte noch gar nicht richtig begonnen, da kassierte Dachaus Unglückrabe Florian Mayer nach einer Notbremse als letzter Mann gegen Veron Dobruna die Rote Karte (49.). Doch wer dachte, die Gäste brennen nun ein Offensivfeuerwerk ab, sah sich getäuscht.

Dachau verteidigte geschickt mit Mann und Maus, der TSV 1865 ließ nur noch den Ausgleichstreffer zu. In der 55. Minute glich der wieselflinke Kazuki Date aus. Zu mehr Torchancen reichte es nicht für die Gäste.

Als auch ein Landsberger vorzeitig vom Platz musste (Maximilian Holdenrieder/83.) ging Dachau noch einmal aufs Ganze. Doch mehr als zwei Freistöße, die beide in Etage acht landeten, sprang nicht mehr dabei heraus.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel beim TSV 1865 Dachau so laut wie nach einem Sieg, denn der Punkt und vor allem die gezeigte Leistung haben klar gestellt, dass das ranghöchste Team aus der Großen Kreisstadt noch dabei ist im Kampf um den Klassenerhalt.

1865-Boss Wolfgang Moll meinte nach dem Schlusspfiff: „Dass heute kein Schönheitspreis vergeben wird war klar. Super, was in einer Woche vom Trainerteam geschafft wurde. Das war Moral, Kampfgeist und Zusammenhalt. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die über fast 30 Minuten in Unterzahl spielen musste. Wie wir den Platzverweis weggesteckt haben, das war einfach toll und gibt Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Dachaus Trainer Marcel Richter analysierte das Spiel wie folgt: „Wir haben heute viel gesehen, was in den letzten Spielen gefehlt hat. Wir hatten in der ersten Hälfte einen Plan, das war nicht zu übersehen. Diesen Plan haben wir mit viel Mentalität und Laufarbeit umgesetzt. Nach der Roten Karte war es ein anderes Spiel, aber wir haben uns den Punkt verdient, weil wir viel investiert haben und bis zum Schlusspfiff gefightet haben.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - TSV 1882 Landsberg 1:1 (1:0)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Oliver Wargalla, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani, Marcel Kosuch – Nickoy Ricter, Triumf Gudaci, Niclas Groß

TSV 1882 Landsberg: Daniel Witetschek, Sebastian Schmeiser, Elias Kollmann, Kevin Gutia, Branko Nikolic, Maximilian Holdenrieder, Veron Dobruna, Fabian Lutz, Kazuki Date, Michael Hutterer, Alexander Benede Aquayo – Stephanos Georgiou, Manuel Detmar, Luca Wollens

Zuschauer: 190

Gelb-Rote Karte: Maximilian Holdenrieder (83.)

Rote Karte: Florian Mayer (49.)

Tore: 1:0 (33.) – Marcel Kosuch. 1:1 (55.) – Kazuki Date.

Starker Auftritt: Oliver Wargalla hat sich für seinen Startplatz sehenswert bedankt. © RO