Nach 16 Partien: TSV 1865 Dachau bricht den Bann

Riesengroß war der Jubel beim TSV 1865 Dachau nach dem eminent wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim VfR Garching in der Bayernliga Süd. © Robert Ohl

Der abstiegsgefährdete TSV 1865 Dachau gewann das Auswärtsspiel beim VfR Garching mit 2:1 und verbesserte so seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt nicht unerheblich.

Dachau - Geschafft! Der TSV 1865 hat gestern den ersten Dreier im Jahr 2022 eingefahren.

Die Dachauer warteten auch im zweiten Spiel nach dem Trainerwechsel mit einigen Überraschungen auf. So tauchte in der Startformation mit Franz Hübl ein alter Bekannter auf, der in der laufenden Saison allerdings überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist. Der 33-Jährige, der im vergangenen Sommer seine Laufbahn als Spieler beendet hatte, konnte von den 65-Kickern reaktiviert werden. Hübl, ein Allrounder im Defensivbereich, hatte im vergangenen Jahr nur noch für die Dachauer spielen können wenn kein Spiel des TSV 1860 München anstand. Bei den Löwen ist Hübl seit Jahren als Videoanalyst fester Bestandteil des Funktionsteams.

Die Dachauer setzten in Garching auf ein 5-3-2-System; in der Spitze sollten Nickoy Ricter und Oliver Wargalla für Unruhe sorgen.

Die erste Torannäherung gelang gestern einem Garchinger Spieler, der Ex-Karlsfelder Martin Schön scheiterte in Minute fünf am Dachauer Keeper Marco Jakob. Das erste Tor, und das ist ja auch viel wichtiger, markierten dann aber die Dachauer. In der 21. Minute setzte sich Stefan Vötter auf der linken Außenbahn durch, seine Flanke verwertete Hüseyin Ceker zum 1:0 für Dachau. Der Torschütze köpfte den Ball gegen die Laufrichtung des Garchinger Keepers Maximilian Retzer ins Netz.

Und weil’s so schön war schlugen die 65-Kicker vor der Pause gleich noch einmal zu. Nachdem sich zwei Garchinger Spieler gegenseitig behindert hatten schaltete Olli Wargalla blitzschnell. Er bediente seinen Sturmpartner Nickoy Ricter, der aus zwölf Metern auf 2:0 erhöhte.

Fazit der ersten Halbzeit: Der VfR stirbt in Schönheit, der TSV agiert gnadenlos effektiv – und Comebacker Hübl ackert und dirigiert wie in seinen besten Zeiten.

Nach einer Stunde wurde es dann noch einmal spannend, denn Martin Schön gelang auf Zuspiel von Mark Zettl mit einem Schuss aus kurzer Entfernung ins linke Eck der Anschlusstreffer. Genau genommen war es die erste wirklich nennenswerte Torchance der Hausherren im gesamten Spiel – und noch war genug Zeit für die Garchinger, das Match zu drehen. Der Sekunden zuvor eingewechselte Matthew Loo hatte in der 72. Minute die Chance auf das 2:2, doch der VfR-Joker köpfte über das Tor. Fünf Minuten später waren dann mal wieder die Gäste an der Reihe: Niclas Groß eilt unbehelligt auf das Garchinger Tor zu – doch er verzieht. Kurz darauf wird der total ausgepumpte Groß ausgewechselt, Orkun Tugbay kommt ins Spiel. Kurz vor Schluss durfte dann auch noch 65-Youngster Patrick Bromm Bayernligaluft schnuppern, er wurde für Oliver Wargalla eingewechselt, der sich wie Groß total verausgabt hatte. (Robert Ohl)

Stenogramm

VfR Garching - TSV 1865 Dachau 1:2 (0:2) VfR Garching: Maximilian Retzer, Linus Radau, Nikolaos Salassidis, Martin Schön, Sebastian Hofmaier, Mike Niebauer, Bryan Stubhan, Tino Reich, Mark Zettl, Alekzandar Sinabov, Stephan Thee – Matthew Loo, Quentin Kehl.

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Alexander Weiser, Oliver Wargalla, Nickoy Ricter, Franz Hübl, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Hüseyin Ceker, Vendim Sinani, Niclas Groß – Alexander Weiss, Orkun Tugbay, Patrick Bromm, Fitim Konjuhi.

Tore: 0:1 (22.) – Hüseyin Ceker. 0:2 (43.) – Nickoy Ricter. 1:2 (61.) – Martin Schön.