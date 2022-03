Schreckgespenst Spennesberger: Drei Tore gegen den TSV 1865 Dachau

Nicht viel ausrichten konnte Motivationscoach Marcel Richter in seinem ersten Einsatz für 1865 an der Seitenlinie. © Robert Ohl

Es war ein Tag wie gemalt. Sonne pur, angenehme Temperaturen, zwitschernde Vögel beim Nestbau – und ein hungriges Junglöwenrudel, das auf Beute aus war.

Dachau/München – Die Gäste des TSV 1860 München II, das Bayernligateam des TSV 1865 Dachau, wussten, auf was sie sich auf dem Kunstrasenplatz an der Grünwalder Straße gefasst machen musste.

Die Dachauer, seit 14 Spielen sieglos, warteten in der Landeshauptstadt mit einigen Änderungen auf. Daniel Leugner rückte auf die Mittelstürmer-Position, Mario Maric durfte dafür als Spielmacher ran. Alexander Weiser übergab seine Sechser-Position an Florian Mayer, er übernahm den Part als Innenverteidiger. Stefan Vötter, zuletzt in seinen Leistungen alles andere als konstant, setzte sich auf die Bank, dafür kehrte der von Krankheit genesene Mathias Leiber wieder in die Startelf.

Und auch abseits des Spielfeldes gab es eine Veränderung beim TSV 1865 Dachau. Marcel Richter, jüngst als belebendes Element in die Trainerriege installiert, coachte an der Seitenlinie. Diesmal hatten die Dachauer nicht vergessen, ihn auf dem Spielberichtsbogen zu vermerken.

Und zunächst schienen sich die Dachauer Novellierungen auch zu bewähren, es herrschte Ordnung auf dem Spielfeld. Gäbe es da nicht die individuellen Aussetzer, die dem TSV 1865 seit Saisonbeginn das Leben schwer machen. Weisers und Lirim Kelmendis Fehlleistungen gingen noch glimpflich aus, doch nach einem Fehlpass von Fabian Lamotte bauten die Sechzger einen Angriff über die linke Außenbahn auf, den 60-Kapitän Timo Spennesberger aus zehn Metern mit dem Treffer zum 1:0 abschloss (10.) Es war bereits der vierte Treffer für Spennesberger in einem Spiel gegen seinen Lieblingsgegner TSV 1865 Dachau.

Erst nach einer knappen halben Stunde tauchten auch die 65-Kicker mal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf, Lirim Kelmendis Schuss aus 15 Metern bereitete dem Löwen-Keeper David Hundertmark allerdings keinerlei Probleme. Chancenlos war der Münchner Schlussmann aber wenige Minuten später, als Daniel Leugner nach guter Vorarbeit von Lamotte und Sebastian Brey aus kurzer Entfernung einlochte (29.). Dem 1:1 ging ein Ballverlust des kurz zuvor eingewechselten Vendim Sinani voraus, der von Lamotte allerdings umgehend korrigiert wurde. Der Spielertrainer bediente den rechts durchstartenden Sebastian Brey, dessen Querpass von der Grundlinie bei Leugner landete. In der Schlussphase des ersten Durchgangs hatte Brey dann sogar das 2:1 für Dachau auf dem Fuß, nach Vorlage von Lamotte scheiterte er knapp am Torwart.

Der Einsatz hat gestimmt beim TSV 1865 Dachau, aber die individuellen Fehler machen alle Bemühungen zunichte. © Robert Ohl

Doch die kalte Dusche folgte auf dem Fuß, nach einer Ecke köpfte Mason Judge das 2:1 für die Löwen (40.).

„Uns fehlt der Zugriff im zentralen Mittelfeld“, ärgerte sich 65-Fußball-Boss Ugur Alkan in der Pause. „Sechzig ist spielerisch stark, aber auch wir hatten eine gute Phase im Spiel. Vielleicht ist ja noch was drin.“

Doch die Dachauer hatten die Rechnung wieder mal ohne den gestern besonders hungrigen Torlöwen Spennesberger gemacht, der aus der Regensburger Jugend stammende Offensiv-Allrounder sorgte acht Minuten nach der Pause mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze für das 3:1.

Und es kam noch schlimmer für die Dachauer, 20 Minuten vor Schluss knöpften die Löwen den Gästen im Mittelfeld den Ball ab. Konter, Pass Spennesberger nach innen zum mitgelaufenen Mussa Fofanah – 4:1 (69.).

Den Schlusspunkt setzte Timo Spennesberger fünf Minuten vor Schluss, er sorgte mit seinem dritten Treffer für den 5:1-Endstand. (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1860 München II - TSV 1865 Dachau 5:1 (2:1)

TSV 1860 München II: David Hundertmark, Samir Neziri, Timo Spennesberger, Mussa Fofanah, Benedikt Auburger, Moritz Heigl, Leon Tutic, Jeremie Zehetbauer, Moritz Leibelt, Lasse Lehmann, Mason Judge – Philipp Zech, Dominik Auerhammer, Marko Zivanovic

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Fabian Lamotte, Alexander Weiser, Nickoy Ricter, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Niclas Groß – Oliver Wargalla, Hüseyin Ceker, Vendim Sinani, Marcel Kosuch

Zuschauer: 100

Gelb-Rote Karte: Jeremie Zehetbauer (81.)

Tore: 1:0 (10.) – Timo Spennesberger. 1:1 (29.) – Daniel Leugner. 2:1 (40.) – Mason Judge. 3:1 (53.) – Timo Spennesberger. 4:1 (69.) – Mussa Fofanah. 5:1 (85.) – Timo Spennesberger