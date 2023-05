Alle Augen sind auf Platz 14 gerichtet: Dachau 65 muss gegen Türkspor Augsburg „unbedingt gewinnen“

Der TSV Dachau empfängt Türkspor Augsburg in der Bayernliga Süd. Für den direkten Klassenerhalt kann Platz 14 reichen. Ein Sieg ist jetzt aber Pflicht.

Dachau – Wiedergutmachung ist am Wochenende für den TSV 1865 Dachau angesagt. Am heutigen Samstag um 14 Uhr geht es im Heimspiel an der Jahnstraße gegen Türkspor Augsburg in der Bayernliga Süd um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Bayernliga Süd: TSV Dachau 1860 hat das Ziel direkter Klassenerhalt immernoch vor Augen

Denn in der vergangenen Woche musste die Elf von Orhan Akkurt einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach zuletzt starken Leistungen mit sieben Punkten in Folge endete das wichtigste Spiel des Jahres gegen den direkten Konkurrenten aus Nördlingen mit einer deutlichen 0:3-Niederlage für die Dachauer. Damit verpassten die 65er den Sprung auf Platz 13 und damit aus den Abstiegsrängen.

Das Ziel direkter Klassenerhalt ist damit noch schwieriger geworden. Bei noch vier ausstehenden Spielen beträgt der Rückstand auf den TSV Nördlingen fünf Punkte. Nun geht es darum, den besseren Tabellenplatz 14 gegenüber der Bayernliga Nord zu erreichen. Denn nur der schlechtere der beiden Tabellen-14. steigt ab.

TSV Dachau 65 will gegen Augsburg „unbedingt gewinnen“

Gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Augsburger (16.) taten sich die Dachauer zuletzt oft schwer. Der letzte Sieg der Dachauer datiert aus dem Jahr 2019. Und auch im Hinspiel lag Dachau lange mit 0:1 zurück, ehe Mohamed Bekaj in der 93. Minute noch der 1:1-Ausgleich gelang.

Diese Negativserie soll nun gestoppt werden. „Wir haben ein schweres Spiel vor uns. Gegen Augsburg müssen wir unbedingt gewinnen, sonst wird es richtig hart“, so Abteilungsleiter Marcel Richter. „Zuletzt mussten wir leider immer wieder improvisieren, aber ich bin überzeugt, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen wichtigen Schritt nach vorne machen können.“

65-Coach Akkurt: „Wir müssen in der Bayernliga immer 105 Prozent geben, sonst holen wir nichts.

Trainer Akkurt hat in der vergangenen Trainingswoche versucht, die bittere Niederlage aufzuarbeiten. Dabei kritisierte er auch die Ansetzung des SparkassenPokalspiels gegen den Lokalrivalen ASV Dachau in der Woche vor dem Spiel gegen Nördlingen. Vielen Spielern habe deshalb am Wochenende die nötige Mentalität gefehlt. „Wir müssen in der Bayernliga immer 105 Prozent geben, sonst holen wir nichts. Ich denke, das haben die Spieler jetzt verstanden und ich erwarte am Wochenende eine andere Leistung“, so Akkurt.

Bitter ist allerdings, dass sich Routinier Sebastian Brey am Montag im Training bei der letzten Aktion einen Mittelhandbruch zugezogen hat und komplett ausfällt.