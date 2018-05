Bei Pipinsried wildert Türkgücü-Ataspor besonders gerne

Radl von Löwen-Fan wird versteigert

von Bruno Haelke schließen

Der FC Pipinsried vermeldet die ersten Neuzugänge für die Saison 2018/2019. Ein im Dachauer Hinterland sehr prominenter Spieler kommt aus der Nachbarschaft zum FCP: Oliver Wargalla.

Pipinsried–Der 25-jährige Wargalla hat in 40 Spielen für die Dachauer 21 Mal ins Schwarze getroffen und will es nun noch einmal wissen.

Fadhel Morou kommt vom Regionalliga-Absteiger FC Unterföhring nach Pipinsried. Der Abwehrspezialist kam in dieser Saison 24 Mal zum Einsatz und soll Arbnor Segashi, der zum SV Türkgücü Ataspor gewechselt ist, ersetzen. Der Ruf des Geldes lockte den linken Verteidiger des FC Pipinsried zum SV Türkgücü Ataspor München. Nach Ünal Tosun ist Segashi bereits der zweite Akteur, der den Regionalligisten aus dem Dachauer Hinterland verlässt, um sich dem finanziell potenten Meister der Landesliga Südost anzuschließen. In der Winterpause waren bereits Emre Arik und Giovanni Goia von den Ilmtalern zur türkischen Kraft nach München gewechselt.

Der SV Türkgücü-Ataspor München hat es praktisch auf dem letzten Drücker doch noch gepackt: Nach dem Sieg gegen Freising feierte das Team von Trainer Andreas Pummer die Meisterschaft in der Landesliga Südost. Doch anstatt Anerkennung zu erhalten, wird die Mannschaft im Internet massiv beleidigt. Geldgeile Fußball-Huren ist noch eine der netteren Aussagen...

Mit Sebastian Süß haben die Pipinsrieder ein junges Talent aus Unterhaching ins Team bekommen. Süß kommt aus der U 19-Bundesliga zum FCP und ist für die rechte Seite vorgesehen – defensiv oder auch offensiv. Doch damit nicht genug, laut FCP-Manager Roman Plesche werden in den nächsten Tagen weitere Neuzugänge präsentiert..

Rainer Scheckenbach, genannt „Schecki“, ist zum „Spiel des Lebens“ FC Pipinsried gegen den TSV 1860 München mit seinem Radl – stilecht in blau-weiß – angereist. Er hat dabei eine Strecke von 186 Kilometer zurückgelegt, von Höchstadt/Aisch nach Pipinsried. Das Rad hat er nach dem Schlusspfiff den Ilmtalern zur Verfügung gestellt.

Jetzt möchte der FC Pipinsried das blau-weiße-Gefährt zu Gunsten der Jugendarbeit versteigern. Da Pipinsried als Ort zu klein ist, um alleine eine Jugend zu stellen, ist man eine Spielgemeinschaft mit dem FC Tandern, dem TSV Altomünster und dem TSV Hilgertshausen eingegangen.

Gebote können entweder per mail unter fcpipinsried@gmx.de abgegeben werden oder auf der Facebook-Seite des Vereins per Kommentar unter das Bild mit dem Radl gesetzt werden. Die Versteigerung endet am Freitag, 18. Mai, um Mitternacht.