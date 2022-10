Beim ASV Dachau läuft’s – bei Karlsfeld auch

Ans letzte Derby vor zwei Jahren erinnern sich die ASV-Fußballer höchst ungern. 5:1 gewann Karlsfeld damals im Oktober 2020, Markus Huber traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 3:0. Derbybilanz spricht für die Dachauer © archiv

Mit Spannung wird das Lokalderby der Fußball-Landesliga Südost erwartet. Am Samstag empfängt der ASV Dachau im Sepp-Helfer-Stadion den TSV Eintracht Karlsfeld.

Dachau/Karlsfeld – Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem letzten Pflichtspiel-Duell treffen der ASV Dachau und der TSV Eintracht Karlsfeld wieder in der Landesliga Südost aufeinander. Am Samstag ab 13 Uhr rollt der Ball im Sepp-Helfer-Stadion. Für beide Teams geht es darum, die Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen. „Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden“, sagt Jay Alkan, Trainer der Gäste aus Karlsfeld.

Die Dachauer hatten im direkten Vergleich seit der Jahrtausendwende deutlich mehr zu lachen. 20 Liga-Duelle gab es, der ASV gewann zwölf davon. Dem gegenüber stehen vier Remis und vier Karlsfelder Erfolge. Aber: Nach den jüngsten beiden Derbys jubelte die Eintracht über einen 5:1-Heim- und einen 3:1-Auswärtssieg. Unter den Torschützen waren Michael Dietl und Dominik Pöhlmann. Beide hatten auch ihren Anteil daran, dass Karlsfeld vor zwei Wochen eine Serie von vier Niederlagen beendete. Mit gestiegenem Selbstvertrauen legte die Alkan-Elf am vergangenen Spieltag einen 3:0-Erfolg gegen Unterföhring hin. „Es klappen wieder Dinge, die vorher nicht geklappt haben. Es sind nur Zentimeter, aber die machen einen großen Unterschied“, freut sich Alkan.

Der Aufschwung hat aber auch Namen. Einer davon ist Dietl. Der Stürmer ist mit seiner Präsenz im Sturmzentrum enorm wichtig. „Michi lässt die Bälle klatschen, sodass wir auf die Flügel verlagern können“, beschreibt Alkan eine der Qualitäten des Neuners. Und dann nehmen die Flügel Fahrt auf. Kubilay Celik und Jonas Eicher auf der linken Seite sowie Abdul Bangura und der defensivere Lorenzo Kehl auf rechts machten Dampf. Alkan. hat keinen Grund, an der taktischen Ausrichtung seiner Elf etwas zu verändern.

Auch der ASV Dachau kann sich treu bleiben, denn der Aufsteiger gehört in den vergangenen zwei Monaten zu den erfolgreichsten Teams der gesamten Liga. Dank sechs Siegen bei nur einer Niederlage in neun Spielen kletterten die Dachauer in der Tabelle auf den siebten Platz. Die Tabellenspitze ist nur noch sechs Punkte entfernt.

Besonders stark ist die Defensive. Kein Team der Liga kassierte bislang so wenige Gegentore wie der ASV (16). „Bis auf den Start können wir sehr zufrieden sein“, sagt Haupt. Was neu ist im Vergleich zu den drei Niederlagen zum Saisonstart: „Wir haben zuletzt auch in nicht so guten Spielen gepunktet.“

Die Dachauer sind ein Gegner, dem die anderen Teams aus dem Weg gehen würden. Die Mannschaft ist eingespielt. Doch ausgerechnet vor dem Derby muss Haupt seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Sieg in Forstinning auf mindestens zwei Positionen verändern. Yazid Ouro-Akpo ist verhindert, Mario Stanic hat sich das Syndesmoseband angerissen. Haupt: „Beide waren gut drauf, deswegen ist es sehr schade, ich muss mir was einfallen lassen.“ Auch der angeschlagene Tobias Erl droht auszufallen. Dennoch ist der ASV-Trainer optimistisch: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns. Es gibt viele Spieler, die ins Team drängen.“

Die Gäste aus Karlsfeld könnten mit der Startelf aus dem Unterföhring-Spiel auflaufen. Das heißt auch, dass Stürmer Christoph Traub weiterhin ausfällt. Auch Osman Akbulut kann nach einem Anriss des Innenbands im Knie nicht mitwirken. „Osman wird bis zur Winterpause ausfallen“, berichtet Trainer Alkan. Die zuletzt spielentscheidenden Akteure sind allerdings dabei. Einem spannenden Derby steht nichts im Weg.