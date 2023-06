Aufstieg wünschenswert, aber kein Muss: TSV Bergkirchen vor Relegation gegen Garching II

Von: Thomas Leichsenring

Die Fußballer des TSV Bergkirchen wollen hoch in die Kreisliga – aber sie müssen nicht. Der Aufstieg wäre wünschenswert, sei aber niemals erklärtes Saisonziel gewesen.

Bergkirchen – Das betont Spielertrainer Stefan Frimmer vor dem ersten Relegationsspiel. Heute Abend um 18.45 Uhr spielen die Bergkirchner beim VfR Garching II, der die Kreisligasaison 2022/2023 auf dem 12.

Tabellenplatz abschloss. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr in Bergkirchen statt. Wer sich in Addition der beiden Spiele durchsetzt, ist in der kommenden Saison Kreisligist.

Frimmer und Simon Zacherl, der zweite Bergkirchner Spielertrainer, haben glücklicherweise keine personellen Sorgen vor den Duellen mit Garching. „Alle an Bord und alle gut drauf“, meldet Frimmer.

Garchings Zweite ist für die Bergkirchner weitgehend eine große Unbekannte. „Man kennt ein paar Namen, das ist aber schon alles“, sagt Frimmer.

Eine Sorge müssen die Bergkirchner wohl nicht haben: dass Garching in der Relegation personell aufstockt und auf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zurückgreift. Denn Garching I ist selbst beschäftigt, spielt in diesen Tagen die Relegation um den Verbleib in der Bayernliga. Frimmer: „Wir gehen davon aus, dass Garching das Hauptaugenmerk auf die erste Mannschaft richtet.“ (tol)