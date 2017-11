Bergkirchen: Zwei Ampelkarten und zwei Tore in Schlussphase

0:4-Pleite gegen Lohhof II

Gegen Schluss ging den Bergkirchener Kickern ganz offensichtlich die Puste aus: Ab der 72. Minute musste der Keeper zweimal hinter sich greifen - außerdem wurden zwei Bergkirchener Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt

Kurz vor dem Beginn der Winterpause ist der Akku des TSV Bergkirchen leer. Eine Woche nach der 2:4-Heimpleite gegen den SV Petershausen verloren die lange souverän das Feld anführenden Mannen um Spielertrainer Marco Bläser das Auswärtsspiel beim SV Lohhof II sang- und klanglos mit 0:4. Drei der vier SVL-Treffer fielen in den letzten 25 Minuten. Am Ende wurde es noch richtig hektisch, Schiedsrichter Uwe Kretschmer zückte in den Schlussminuten dreimal die Ampelkarte. Zwei Bergkirchner und ein Lohhofer Spieler wurden vorzeitig zum Duschen geschickt. Der Titelkampf ist somit wieder völlig offen, fünf Teams dürfen sich nun gute Chancen auf den Direktaufstieg ausrechnen.

SV Lohhof II - TSV Bergkirchen 4:0 (1:0)

SV Lohhof II: Florian Strobl, Moritz Plum, Tobias Spindler, Maximilian Schlüter, Maximilian Bonauer, Stefan Moosmüller, Sebastian Ganser, Stefan Hofmann, Lukas Friebel, Nils Dolg, Daniel Pollak – Jonas Borelly, Michael Mitter, Christoph Baumer

TSV Bergkirchen: Sebastian Weishäupl, Thomas Glas, Florian Mayr, Stefan Umkehrer, Michael Brummer, Christian Mayr, Korbinian Kothny, Jakob Weller, Johannes Otti, Michael Schlemmer, Marco Bläser – Dominik Hörmann, Philipp Güllich, Martin Hainzinger

Gelb-Rote Karten: Stefan Umkehrer (72.), Tobias Spindler (88.), Marco Bläser (88.)

Tore: 1:0 (36.) – Stefan Moosmüller. 2:0 (65.) – Eigentor. 3:0 (76.) – Daniel Pollak. 4:0 (83.) – Nils Dolg.

Quelle: fussball-vorort.de