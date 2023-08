Dachau 1865 vor Bewährungsprobe gegen ein Topteam

Von: Thomas Leichsenring

Willkommen zurück: Jihun Kang steht dem TSV Dachau wieder zur Verfügung. © Habschied

Bayernligist Dachau 1865 spielt an diesem Freitag zuhause gegen Matthias Ostrzolek und den TSV Schwaben Augsburg. Trainer Akkurt fordert „endlich einen Sieg“.

Dachau – Wenn der TSV Schwaben Augsburg gegen den TSV Dachau 1865 spielt – oder der TSV Dachau 1865 gegen den TSV Schwaben Augsburg so wie heute Abend –, sollten Freunde der Sportwetten aktiv werden. Denn das Spiel endet mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit 2:1.

Ausnahmen bestätigen in diesem Fall die Regel. Denn das Aufeinandertreffen zuletzt im April ging 1:1 aus. Davor aber lautete das Ergebnis viermal in Folge 2:1, dreimal mit dem besseren Ende für die Schwaben, einmal gewannen die Dachauer.

Orhan Akkurt, Trainer des TSV 1865, hätte – wenig überraschend – nichts dagegen, wenn heute ein weiterer Sieg dazukäme. Seine Forderung: „Wir müssen zuhause endlich mal wieder einen Dreier holen, auch gegen ein Topteam.“

Als Sechster gehört der TSV Schwaben Augsburg aktuell zwar tabellarisch nicht unbedingt zu den absoluten Topteams der Liga, hat aber im letzten Spiel ein deutliches Statement der Stärke abgegeben. Gegen Gundelfingen, ebenfalls eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, gab es einen glatten 3:0-Heimsieg.

„Das ist eine eingespielte Truppe“, weiß Akkurt. Und diese eingespielte Augsburger Mannschaft wurde zu Saisonbeginn noch namhaft verstärkt: Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Matthias Ostrzolek, der für den VfL Bochum, den FC Augsburg und den Hamburger SV in der Bundesliga spielte, hat sich den Schwaben angeschlossen. Der 33-Jährige spielt linker Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld.

Die letzten Wochen waren knackig für die Fußballer der Bayernligen. Nach zuletzt drei Englischen Wochen war auch Akkurts Team am Limit, wie sich vor allem am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen die U23 der Münchner Löwen zeigte. „Da ging kräftemäßig gar nichts mehr“, hatte Akkurt schnell erkannt. Die Woche über ließ der 65-Coach deshalb ein wenig Gas rausnehmen im Training. „Aber die Belastung der vielen Spiele steckt den Jungs trotzdem noch immer in den Knochen.“

Wie gut, dass der Dachauer Trainer da heute zwei weitere ausgeruhte Alternativen zur Verfügung hat. Sebastiano Nappo hat seinen Urlaub beendet, zudem ist Jihun Kang nach einigen Monaten in seinem Heimatland Südkorea wieder zurück in Bayern. Gegen den TSV 1860 München II spielte er schon eine halbe Stunde mit. „Jihun wird uns auf alle Fälle verstärken“, sagt Akkurt. Verzichten muss Akkurt hingegen auf Orkan Tugbay, der Mittelfeldspieler urlaubt.

Rein statistisch gesehen gehören die Augsburger Schwaben nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Dachauer. In den vergangenen zehn Spielen gab es nur zwei Siege, fünf Spiele entschieden die Augsburger für sich, dreimal trennte an sich remis. Aber, wie gesagt: Die Spiele waren meistens eng.

Akkurt kündigte an, dass seine Mannschaft heute (Spielbeginn 18 Uhr, Stadion an der Jahnstraße) auf Sieg spielen werde: „Wir müssen uns endlich mal belohnen. Da passen Aufwand und Ertrag noch nicht zusammen.“