ASV Dachau will gegen Schwabing zurück in die Spur - Bergner fällt sechs Wochen aus

Teilen

Schnell zurück in die Erfolgsspur zieht es den ASV Dachau (im Bild Kapitän Christian Roth). © HAB

Zwei Spiele hintereinander ohne eigenen Treffer und damit auch ohne Sieg hat es beim ASV Dachau bis zum Osterwochenende nicht gegeben.

Samstag, 13 Uhr: Zwei Spiele hintereinander ohne eigenen Treffer und damit auch ohne Sieg hat es beim ASV Dachau bis zum Osterwochenende nicht gegeben. Dennoch fiel die Analyse nach dem torlosen Remis gegen Feldmoching und der 0:2-Niederlage in Rohrbach knapp aus. Im Heimspiel gegen den FC Schwabing peilt der Tabellenführer wieder einen Sieg an. Trotz des prall gefüllten Terminkalenders muss Trainer Manuel Haupt auf eine Rotation verzichten.

Maximilian Bergner wird wegen eines Hämatoms im Oberschenkel länger pausieren müssen. Haupt rechnet mit „vier bis sechs Wochen Pause“. Philipp Schmidt hat seinen Urlaub verlängert. Thomas Rieger und Christoph Krüger haben Blessuren vom 0:2 in Rohrbach am Ostermontag davongetragen. „Thomas wird fehlen, bei Christoph müssen wir abwarten“, erklärt Haupt. Michael Kornprobst fehlt nach seiner Roten Karte gegen Feldmoching ebenfalls. Nach dem Schwabing-Spiel ist er wieder einsatzbereit. Der in der Breite stark besetzte Kader ist geschrumpft.

Haupt wollte seine Spieler deshalb nicht überstrapazieren nach dem Doppeleinsatz am vergangenen Wochenende. „Wir haben am Dienstag nicht trainiert. Man muss auch mal den Kopf freibekommen“, so der ASV-Trainer. Während die Spieler pausierten, hat sich Haupt noch mal mit den vergangenen beiden Spielen beschäftigt. Wobei die 0:2-Niederlage in Rohrbach schnell analysiert war.

„Wir hatten einen rabenschwarzen Tag. Passiert“, so Haupt. Hinzu kam der vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Torhüterbehinderung aberkannte Ausgleichstreffer zum 1:1-Ausgleich. „Der Rohrbacher Torhüter hat nach dem Spiel gesagt, dass er nicht behindert wurde und selbst verwundert war, dass der Schiedsrichter so entschieden hatte“, berichtete Haupt. Er ist sich sicher, dass „wir beim Stand von 1:1 den Kontergegentreffer zum 0:2 nicht bekommen hätten“.

Mehr beschäftigte ihn das torlose Remis gegen Feldmoching. „Ich habe mir das Spiel noch mal in voller Länge auf Video angeschaut. Feldmoching war eine harte Nuss“, so Haupt. Und weiter: „Wir hatten vier, fünf Hochkaräter. Nutzen wir die Hälfte davon, sind wir in unserem Torschnitt.“ Allerdings haben die Stadtwälder ihre Chancen nicht genutzt. So sicher im Abschluss wie in den ersten Spielen nach der Winterpause sind die Dachauer Kicker nicht mehr.

Da die Defensive sicher steht, reichten die zwei Tore aus den vergangenen vier Partien aber immerhin für sieben Punkte. Von einer Krise ist der Spitzenreiter weit entfernt. Allerdings hat er im punktgleichen TSV Jetzendorf einen hartnäckigen Verfolger. Die Grün-Weißen holten aus fünf Spielen die maximal möglichen 15 Punkte, während ASV bei 16 Zählern in sieben Partien steht. Allerdings haben die Dachauer zwei Spiele weniger absolviert.

Im Heimspiel gegen Schwabing baut der ASV auf den Rasen im Sepp-Helfer-Stadion. Der wird angestrebten Kombinationsspiel mehr entgegenkommen als das lange Grün in Rohrbach am vergangenen Wochenende. Dafür erwarten die Dachauer so viel Widerstand wie im Hinspiel, das 1:1 endete. Sebastian Mack hatte die Dachauer in Führung gebracht, Dusan Savic für Schwabing ausgeglichen. Haupt sprach damals von einem „leistungsgerechten Ergebnis“. Dieses Mal wollen die Dachauer drei Punkte mitnehmen – und das dritte sieglose Spiel in Folge verhindern. (Moritz Stalter)