ASV Dachau holt am Osterwochenend nur einen Punkt aus zwei Spielen: Das große Flattern?

Teilen

Kompromisslos zur Sache gingen die Teams des ASV Dachau und der SpVgg Feldmoching am Karsamstag. Die umkämpfte Partie endete 0:0. © ro

Tore satt waren nicht zu erwarten im Topspiel zwischen Tabellenführer ASV Dachau und dem Tabellendritten SpVgg Feldmoching.

Dachau - Dass es hitzig werden würde, war ebenfalls keine Überraschung. Aufreger hat es beim torlosen Remis zwischen den formstärksten Teams der Bezirksliga Nord gleich mehrere gegeben.

Für Dachau ging es darum, den Vorsprung auf den Zweiten TSV Jetzendorf zu behaupten, während die Gäste den Rückstand auf das Spitzenduo verringern wollten. Eine brisante Konstellation, die zu einem intensiven Duell führte. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, es wurde viel lamentiert. Yazid Ouro-Akpo hatte nach acht Minuten die erste gute Chance, traf den Ball aber nicht richtig. Der Ball segelte weit über das Feldmochinger Tor.

Wenig später hatten die Gäste eine Riesenchance: Cihan Öztürk lief nach einem Steilpass alleine auf ASV-Torhüter Artem Bykanov zu, doch der brachte die Fingerspitzen an den Ball. Die Gäste hätte in dieser Situation gerne einen Elfmeter gehabt, während die Dachauer reklamierten, dass Verteidiger Dimitrios Papadopoulos durch ein Foul am Laufduell mit Öztürk gehindert wurde. „Wird Dimi nicht geblockt, kann er die Situation verteidigen“, so ASV-Trainer Manuel Haupt. Sein Team hatte ein Chancenplus, es blieb aber beim 0:0 nach 45 Minuten.

Auch nach dem Seitenwechsel machten die Dachauer mehr fürs Spiel. Feldmoching verteidigte allerdings gut und eröffnete Nebenschauplätze, die den ASV ablenkten. „Die spielen am Rande des Erlaubten“, kommentierte Haupt. Für den Schiedsrichter war es eine komplizierte Partie. Miridon Rexhepi und Christoph Krüger hatten weitere Möglichkeiten auf die Dachauer Führung, doch Feldmoching hielt den Kasten weiterhin sauber – bis in die Schlussminuten.

In der 90. Minute startete der Spitzenreiter einen weiteren Angriff, Michael Kornprobst wurde kurz nach der Mittellinie von einem Verteidiger gefoult und revanchierte sich dafür, indem er den Feldmochinger umstieß. Für die Tätlichkeit sah er die Rote Karte. Der Feldmochinger hätte ebenfalls Rot für eine Notbremse sehen können, kam aber mit Gelb davon. Wenig später beendete der Unparteiische das hitzige Spitzenspiel. Die Spieler, die sich vorher gefordert und gereizt hatten, gaben sich die Hand – so, wie es sein sollte.

Der ASV musste zwar erstmals seit der Winterpause Punkte abgeben, hielt aber auch im sechsten Ligaspiel des Kalenderjahres seinen Kasten sauber. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Andererseits ist Feldmoching vorne brandgefährlich. Wir haben sie auf eineinhalb Torchancen gehalten und wieder zu null gespielt. Das freut mich“, so ASV-Trainer Haupt nach dem Schlusspfiff.

Stenogramm

ASV Dachau - SpVgg Feldmoching 0:0 (0:0)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Tim Bürchner, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos, Thomas Rieger, Miridon Rexhepi, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Antonio Jara Andreu – Michael Kornprobst, Tobias Erl, Christoph Krüger

SpVgg Feldmoching: Semih Cakmakci, Robert Leidenberger, Osman Öztürk, Dogukan Numcu, Max Rabe, Benedikt Schaletzky, Enis Derbazi, Michael Appiah, Noah Maslaton, Mehmet Köse, Cihan Öztürk – Jürgen Zachari, Baris Karaboga

Zuschauer: 100

Rote Karte: Michael Kornprobst (90.)

Tor: Fehlanzeige

ASV Dachau: Niederlage in Rohrbach sorgt für Osterwochenende ohne Sieg

Der ASV Dachau war am verlängerten Osterwochenende zweimal im Einsatz. Vor allem die 0:2-Niederlage beim TSV Rohrbach würden die Stadtwälder gerne aus ihrem Spielplan streichen. Die Dachauer haben nie zu ihrem Spiel gefunden und ungewöhnlich viele Fehlpässe gespielt.

„So, wie wir in der ersten halben Stunde aufgetreten sind, kenne ich meine Mannschaft gar nicht“, staunte ASV-Trainer Manuel Haupt. Der Spitzenreiter spielte mehrfach im Aufbau in die Füße des Gegenspielers. Der Führungstreffer der Rohrbacher war folgerichtig (22.): Nach einem abgefangenen Querpass der Dachauer Verteidigung knallt Oliver Duchale den Ball unter die Latte.

Der ASV-Offensive fehlte auch fortan die Durchschlagskraft, es blieb beim Rückstand nach 45 Minuten.

In der zweiten Halbzeit wachte der ASV auf, von seiner Bestform war der Spitzenreiter aber weiterhin ein gutes Stück entfernt. Vielleicht hatte das intensive Spitzenspiel 48 Stunden zuvor gegen Feldmoching zu viel Kraft gekostet, möglicherweise konnte der ASV aber auch einige Ausfälle nicht ersetzen. Es fehlten unter anderem die Stürmer Max Bergner und Michael Kornprobst.

Trainer Haupt hatte sich für den Notfall die Schuhe geschnürt, seine Name stand auf dem Spielberichtsbogen. Nach 60 Minuten jubelten die Gäste dann, denn Tobias Erl hatte den Ball nach einer Ecke über die Linie geköpft. Der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer aber wegen Torhüterbehinderung die Anerkennung. Als die Dachauer das Risiko erhöhten, besiegelte Hannes Frank (83.) mit seinem Treffer die erste ASV-Niederlage nach der Winterpause. „Heute kam viel zusammen“, so Trainer Haupt nach dem Schlusspfiff. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Rohrbach - ASV Dachau 2:0 (1:0)

TSV Rohrbach: Marco Ziegelmeier, Leon Hagen, Tobias Thoma, Daniel Kremer, Michael Humbach, Oliver Duchale, Dominik Kaindl, Marius Fiederer, Andreas Maier, Thomas Schwarzmeier, Hannes Frank – Thomas Dauer, Alex Telari, Matthias Federl, Markus Schöfbeck

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Miridon Rexhepi, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Andreas Roth, Sebastian Mack, Christoph Krüger, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos – David Dworsky, Mario Stanic, Tobias Erl.

Zuschauer: 130.

Gelb-Rote Karte: Matthias Federl (90.+3),

Tore: 1:0 22.) – Oliver Duchale. 2:0 (83.) – Hannes Frank.

Musste nur einmal hinter sich greifen: Kammerbergs Keeper Markus Eisgruber. © HAB