ASV Dachau besiegt Dornach auf ungeliebten Untergrund

Gemeinsam stoppen die ASV-Joker Christoph Krüger (links) und Leon Schleich den Dornacher Rechtsaußen Seyed Suheil Amadodin. © hab

Eigentlich trägt der ASV Dachau seine Heimspiele lieber auf Rasen aus, der Platz im Sepp-Helfer-Stadion ist aber in keinem guten Zustand.

Dachau - Für das Duell mit dem SV Dornach sind die Stadtwälder deshalb auf ihren Kunstrasenplatz ausgewichen. Und der ist stumpf. „Wir haben uns schwer getan“, sagte ASV-Trainer Manuel Haupt. Seine Mannschaft hat sich aber durchgesetzt und mit 2:0 gewonnen. „Das war in der Höhe verdient. Wir waren genau diese zwei Tore besser“, so Haupt.

Keine 48 Stunden nach dem 8:0-Erfolg beim SV Nord Lerchenau änderte Haupt seine Startelf auf vier Positionen. Für Zvonimir Kulic, Zvonimir Kulic, Yazid Ouro-Akpo, Christoph Krüger, Leon Schleich rotierten Max Bergner, Philipp Schmidt, Tobias Erl und natürlich Miridon Rexhepi in die Partie.

Letzterer hatte beim SV Nord als Joker vier Treffer innerhalb von zehn Minuten erzielt. Und gegen Dornach machte der Angreifer dort weiter. In der 36. Minute zog er nach einer erfolgreichen Pressingsituation von der Strafraumgrenze ab, sein Volley schlug im Winkel ein. Kurz darauf knallte Sebastian Mack den Ball ans Lattenkreuz. Dornach hatte nur eine gefährliche Aktion in Halbzeit eins, ASV-Verteidiger Tim Bürchner klärte aber in höchster Not und mit vollem Risiko. Wäre er einen Bruchteil zu spät gekommen, hätte es wahrscheinlich Elfmeter gegeben.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste ihre beste Phase – mit mehreren Standards um den Dachauer Strafraum. „Da kann immer mal einer reingehen“, sagte Haupt. Seine Mannschaft ließ aber nichts zu und ging mit einer Führung in die letzte halbe Stunde. In dieser wechselte Haupt im Sturm: Michael Kornprobst kam für Rexhepi, der sich durch seinen elften Saisontreffer die Führung in der teaminternen Torschützenliste gesichert hat. Kornprobst war gerade auf dem Platz, als der Ball vor ihm aufhüpfte. Mit seiner ersten Aktion knallte er ihn aus spitzem Winkel in die lange Ecke. Beim 2:0 blieb es.

„Ich freue mich sehr, dass wir auch im dritten Spiel nach der Winterpause zu null gespielt haben. Wir spielen bis zum Schluss konzentriert. Was das betrifft, sind wir vielleicht noch einen Schritt weiter als im Sommer“, so Haupt nach der Partie. In diesen Spielen erzielten die Dachauer übrigens 14 Tore. Der Tabellenführer zeigt nicht den Hauch einer Schwäche. Schlechte Nachrichten für die Konkurrenz. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - SV Dornach 2:0 (1:0)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Tim Bürchner, Thomas Rieger, Maximilian Bergner, Miridon Rexhepi, Andreas Roth, Philipp Schmidt, Sebastian Mack, Tobias Erl, Dimitrios Papadopoulos – Michael Kornprobst, Christoph Krüger, Leon Schleich, Antonio Jara Andreu

SV Dornach: Maximilian Dörsch, Osman Akbulut, Felix Partenfelder, Dominik Goßner, Manuel Ring, Oliver Stengelin, Daniel Mosig, Noah Soheili, Seyed Suheil Amadodin, Clovis Tokoro, Johannes Wanzinger – Engin Bagci, Ali Mezini, Matthias Regiert

Zuschauer: 81

Tore: 1:0 (36.) – Miridon Rexhepi. 2:0 (65.) – Michael Kornprobst.