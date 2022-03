ASV Dachau: Springt der ‚Tabellenführer‘ endlich auf Platz Eins? - Dworsky reißt sich Meniskus

David Dworsky kam mit einer Verletzung vom Auslandssemester zurück. © FuPa

Viele sehen den ASV Dachau als wahren Tabellenführer der Bezirksliga Nord, obwohl die Stadtwälder in der Tabelle hinter dem TSV Jetzendorf den zweiten Platz belegen.

Heute, 19.30 Uhr: Am Donnerstagabend könnten die Dachauer auf den ersten Platz springen. Ein Punkt im Gastspiel beim SV Nord Lerchenau würde reichen, um mit dem Spitzenreiter gleichzuziehen – und die Dachauer hätten dann immer noch zwei Spiele weniger absolviert.

Vor einigen Tagen war nicht sicher, ob die Partie überhaupt stattfinden kann. Der SV Nord hatte einige Corona-Fälle im Team und seinen Gegner SVA Palzing gebeten, das Spiel zu verschieben. Palzing stimmte zu. Die Dachauer hätten es dem Gegner nicht so einfach gemacht, es gibt nämlich eine Vorgeschichte. Denn als sich im vergangenen Oktober mehrere Spieler des ASV mit dem Virus infiziert hatten, wollten die Lerchenauer die Partie nicht verlegen. „Nord war nicht sehr kooperativ. Wir mussten damals den Weg über den Verband gehen“, erzählt ASV-Trainer Manuel Haupt. Der Verband öffnete die Tür zur Spielverlegung. „Ich habe ehrlich gesagt auf einen Anruf von ihnen gewartet. Dieses Mal hätten wir nicht verlegt. Es wäre die Ironie des Schicksals gewesen“, so Haupt. Doch die Münchner meldeten sich nicht. Die Partie findet statt.

ASV Dachau: Dworsky erleidet Meniskusriss

Die Dachauer sind motiviert und bereit. Der 4:0-Sieg beim FC Alte Haide am vergangenen Wochenende zeigte: Haupt und seine Spieler haben in der Vorbereitung gut gearbeitet. Auch mit dem Training am Dienstag war der Coach zufrieden: „Es waren viele Leute da, das war eine gute Einheit.“ Und der ASV hat immer noch Potenzial: Maximilian Bergner, Toni Jara, Philipp Schmidt sind Kandidaten für den Kader, haben aber Trainingsrückstand. Auch Fabian Liedl und Maximilian Köpf brauchen noch Zeit.

Schlechte Neuigkeiten gibt es von David Dworsky. Der 24-Jährige sollte nach seiner Rückkehr aus dem Auslandssemester in Spanien die Offensive verstärken. Nun kehrte er zurück – mit einem gerissenen Meniskus. „David hat sich in seiner letzten Sporteinheit verletzt. Das ist bitter und schade. Ich habe mich echt gefreut auf ihn“, sagte Haupt. Für David Dworsky wird die Zeit knapp für einen Einsatz in dieser Saison. Wenn er zurückkehrt, spielt der ASV Dachau möglicherweise wieder eine Liga höher. Falls die Saison gut über die Bühne geht. „Wir sollten alle froh sein, dass wir wieder spielen können. Hoffentlich bleibt das so“, sagt Haupt vor dem wegen Corona verlegten Gastspiel beim SV Nord. (Moritz Stalter)