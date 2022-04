BZL Nord: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ASV Dachau und TSV Jetzendorf geht in die nächste Runde

Steht mit seinem Team aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei der Bezirksliga: TSV Jetzendorf-Trainer Alex Schäffler. © HAB

Der ASV Dachau und der TSV Jetzendorf stolzieren weiter im Gleichschritt durch die Bezirksliga Nord. Beide Mannschaften gewannen ihre Mittwochsspiele.

Der ASV Dachau ist noch nicht wieder jene Mannschaft, die in dieser Saison ihre Gegner und auch die Liga dominiert hatte. Mit dem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Manching haben die Stadtwälder aber einen Schritt nach vorne gemacht. „In den vergangenen Spielen hatten wir die erste halbe Stunde verschlafen, gegen Manching war es umgekehrt. Wir haben richtig gut Fußball gespielt“, freute sich ASV-Trainer Manuel Haupt. Und wenn Haupt von „richtig gutem Fußball“ spricht, heißt das im Ligavergleich: Die Dachauer waren absolut spielbestimmend.

Auf dem Kunstrasenplatz der Dachauer rückte die Defensive der Manchinger früh in den Mittelpunkt. In der neunten Minute war es Toni Jara, der den ASV sehenswert in Führung brachte. Der 20-Meter-Schuss senkte sich über Thomas Obermeier ins Netz. Bei ihrem Keeper konnten sich die Gäste in der Folge bedanken, dass es ein enges Spiel blieb, denn Obermeier war in der ersten Halbzeit nicht mehr zu bezwingen. Unter anderem reagierte der Torhüter stark gegen Sebastian Mack. „Wir hatten genug Chancen, um nachzulegen und in ruhigeres Fahrwasser zu kommen“, so Haupt.

ASV Dachau: Zwei Sonntagstore brachten die Zwei-Tore-Führung

Nach einer halben Stunde steigerten sich die Gäste. Sie versuchten es auf dem Kunstrasenplatz mit langen Bällen, ihre besten Chancen hatten sie aber nach zwei Eckbällen. Am Spielstand änderte sich aber vor der Halbzeitpause nichts mehr.Auch nach dem Seitenwechsel waren die Dachauer das bessere, reifere Team. Doch die Führung war dünn. „Gerade auf dem etwas kürzeren Kunstrasenplatz kannst du nicht über 90 Minuten alles wegverteidigen. Es gibt zwangsläufig Standards“, sagte Haupt. Und weiter: „Die längeren, besseren Ballphase hatten aber wir.“

Mack hatte die nächste große ASV-Chance, doch Obermeier parierte erneut stark. In der 68. Minute war der SVM-Keeper dann zum zweiten Mal chancenlos: Christoph Krüger setzte sich gegen einen Verteidiger durch und traf dann in den Winkel. „Ein Geniestreich“, kommentierte Haupt den Treffer zum 2:0.

Der ASV Dachau rettete die knappe Führung schlussendlich über die Zeit

Der ASV hatte sein anvisiertes Tore-Polster, doch aus einer entspannten Schlussphase wurde es nichts. Nach einem Missverständnis zwischen Torhüter Korbinian Dietrich und Dimitrios Papadopoulos konnte Benedikt Vollnhals ins zum 2:1 einschieben (78.). „Das Gegentor stört mich. Zum einen, weil wir es ihnen geschenkt haben und auch, weil wir die Manchinger dadurch ins Spiel zurückgeholt haben“, so Haupt.

In der Schlussphase ließen die Dachauer dann aber nichts mehr anbrennen. Sie feierten einen verdienten 2:1-Sieg und beendeten ihre Sieglos-Serie von drei Partien. „Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns, vor allem in der ersten halben Stunde. Am Ende stehen drei Punkte. Das war das Wichtigste“, bilanzierte Haupt. Sein Team ist am morgigen Samstag gegen den VfB Eichstätt II im Einsatz. Eine Woche später geht es im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf um die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord.

Wenn eine Partie sinnbildlich für den Lernprozess einer Mannschaft steht, dann ist es der 3:0-Erfolg des TSV Jetzendorf beim SV Dornach. „Ein Spiel unter der Woche auf einem Trainingsplatz bei einem Gegner, der deutlich mehr Qualität hat, als es seine Tabellenposition ausdrückt – das Spiel war wie gemacht dafür, dass unsere Serie reißt“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler.

Doch die Grün-Weißen haben sich erneut nicht aus der Reserve locken lassen, sie haben stattdessen auf ihre Stärken vertraut. Immer wenn sich die Chance bot wurde eiskalt zugeschlagen, und so wurde auch das sechste Ligaspiel seit der Winterpause gewonnen.„Auch wenn es mal lange 0:0 steht, werden wir nicht nervös“, sagt Schäffler zu einer der Qualitäten seiner Mannschaft. Beim SVD legten die Jetzendorfer nun ihre nächste Reifeprüfung ab. „Die Dornacher haben das Zentrum überladen, uns den Ball überlassen und auf Konter gelauert. Das war clever“, so Schäffler. Doch seine Mannschaft tappte nicht in die Falle, sondern spielte geduldig.

TSV Jetzendorf: Ab der 60. Minute durchbrach der TSV die Defensive des SV Dornach

So entwickelte sich ein Spiel ohne große Torchancen vor der Halbzeitpause. Dornach hatte zwei Möglichkeiten, bei den Grün-Weißen verzog Stefan Nefzger. „Uns war wichtig, dass hinten die Null steht. Denn es war klar, dass die Mannschaft, die in Führung geht, einen Riesenvorteil hat“, sagte Schäffler. Nach dem Seitenwechsel erhöhte seine Mannschaft den Druck, ohne dabei die Ordnung in der Defensive zu verlieren. Nach einer guten Stunde wurde es dann Maximilian Kreitmair zu bunt. Nach einer Balleroberung spielte Markus Pöllner in die Tiefe auf Kreitmair, der sich gegen einen Verteidiger durchsetzte und den Ball aus 16 Metern unter die Latte knallte (62.). „Ein überragendes Tor von Maxi“, freute sich Schäffler. Der Bann war gebrochen, nicht aber die Lust der Jetzendorfer auf weitere Tore. Josef Keimel stellte nach Vorarbeit von Kreitmair auf 2:0 (72.).

Die Gäste waren nun klar überlegen und legten sechs Minuten später den dritten Treffer nach. Über Kreitmair und Nefzger landete der Ball beim eingewechselten Schäffler, der mit einem Ping-Pong-Treffer den 3:0-Endstand markierte. „Der Ball ist vom Torhüter oder Verteidiger an mich gesprungen und irgendwie ins Tor. Wie genau, weiß ich selbst nicht. Das ist aber auch egal“, so der Spielertrainer, der gleich bei seinem ersten Einsatz nach einmonatiger Verletzungspause erfolgreich war.„Jeder in der Liga, auch ich, war der Meinung, dass der ASV Dachau wegen seiner Nachholspiele mit einem großen Vorsprung in den Endspurt geht. Jetzt sind wir vier Spieltage vor Schluss punktgleich. Das ist doch super und verspricht Spannung“, so Schäffler. Die Grün-Weißen können am Sonntag mit einem Sieg gegen den Dritten Feldmoching die Aufstiegsrelegation klarmachen. Eine Woche später steigt dann in Dachau der Showdown um die Meisterschaft. (Moritz Stalter)