„Elf der Saison“ in Bezirksliga Nord: Papdopoulos-Brüder und Aufsteiger dominieren

Von: Korbinian Kothny

Dimi Papadopoulos (li.), Stefan (Nefzger (mi.) und Giacinto Sibilia (re.) wurden in der vergangenen Saison am häufigsten in die „Elf der Woche“ gewählt. © FuPa

Die Saison 2021/22 in der Bezirksliga Nord ist Geschichte. Wir haben eure Top-Performer der vergangenen Spielzeit nochmal in den Fokus genommen.

Oberbayern - Die Teams der letztjährigen Bezirksliga Oberbayern Nord befinden sich in der Sommerpause. Der TSV Jetzendorf und ASV Dachau stehen als Aufsteiger fest, während der SV Kasing, TSV Eching und FC Alte Haide DSC den Gang in die Kreisliga antreten müssen. Als Rückblick auf die vergangene Spielzeit wurde eine sogenannte „Elf der Saison“ gewählt. Diese zeigt die Spieler, die besonders gut abgeschnitten haben und bezieht sich dabei auf eine Vielzahl von Faktoren. Sowohl an der Spitze wie am Ende der Tabelle ist Spannung für die restliche Saison vorprogrammiert. Auf diese Spieler wird es weiterhin ankommen.

Torwart: Fängewisch Garant im Abstiegskampf

Die SpVgg Kammerberg sicherte sich mit einer starken zweiten Saisonhälfte den direkten Klassenerhalt. Ein Garant dafür: Keeper Stefan Fängewisch. Der Torhüter kam in der Liga 22-mal zum Einsatz und schaffte es neunmal in die „Elf der Woche“. Weitere Einsätze und Nominierungen wurden durch die Hochzeitsreise von „Fänge“ zum Saisonende ‚verhindert‘. Kammerberg hielt trotzdem die Klasse.

Abwehr: Papadopoulos-Brüder dominieren die Liga

Was für eine Saison für die Papadopoulos-Brüder! Christos Papadopulos (sechsmal „Elf der Woche“) feierte mit dem TSV Jetzendorf die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord und kehrt nach nur einer Saison in die Landesliga zurück. Genauso wie Bruder Dimitrios Papadopulos (elfmal „Elf der Woche“). Als Zweiter musste der Innenverteidiger mit dem ASV Dachau zwar in die Relegation, stieg aber nach Siegen gegen Aindling und Dingolfing ebenso auf. Doch damit nicht genug. Beide schafften es zudem in die „Elf der Saison“.

Komplettiert wird die Abwehr durch Onur Tas vom SV Ampertal Palzing, der in der Relegation den Klassenerhalt sicherte. Tas selbst verdiente sich mit 25 Liga-Einsätzen, in denen ihm drei Tore gelangen, sechs Nominierungen in die „Elf der Woche“.

Mittelfeld: Stefan Nefzger überragt alle

Nächste Saison in der Landesliga spielen wird auch Stefan Nefzger. Seine überragenden 20 Scorerpunkte verhalfen dem TSV Jetzendorf nicht nur zur Meisterschaft, sondern ihm persönlich auch zu zehn Nominierungen in die „Elf der Woche“. Thomas Schreiner (fünfmal „Elf der Woche“) hingegen erlebte mit dem SV Manching eine eher enttäuschende Rückrunde. Nachdem man zur Winterpause noch in Schlagdistanz zum Spitzen-Duo lag, steht zum Saisonende der neunte Tabellenplatz. Für den Klassenerhalt und für die „Elf des Jahres“ für Schreiner langte es dennoch allemal.

Niklas Kiermeier spielte eine überragende Rückrunde bei der SpVgg Kammerberg und war neben Fängewisch einer der Garanten für den Klassenerhalt. Kiermeier erzielte als Mittelfeldspieler sensationelle 16 Saisontore, was zu sechs Nominierungen in die „Elf der Woche“ führte. Komplettiert wird das Mittelfeldquartett von Ante Basic (vier Nominierungen in die „Elf der Woche“). In 19 Saisonspielen für den FSV Pfaffenhofen erzielte er sechs Tore und sammelte vier Assists. In der neuen Spielzeit wird Basic für den SVN München auflaufen.

Angriff: Sibilia räumt alles ab

Der Top-Torjäger der Bezirksliga Nord schafft es auch in die „Elf des Jahres“: Giacinto Sibilia. Der Stürmer vom FC Schwabing netzte in 24 Spielen 24 mal und darf sich somit auch ERDINGER-Torschützenkönig - 15 Kästen Weißbier inklusive.

Auch im Angriff stellt Meister Jetzendorf einen „Spieler der Saison“. Und dieser ist kein Geringerer als Top-Torjäger Maximilian Kreitmair. Dem 29-Jährigen gelangen in der abgelaufenen Saison überragende 26 Scorerpunkte (17 Tore, neun Assists).

Komplettiert wird die „Elf der Saison“ von Benedikt Vollnhals (sechsmal „Elf der Woche“). Der Stürmer des SV Manching trumpfte in der Rückrunde auf und erzielte insgesamt 14 Saisontore. Zur neuen Saison zieht es Vollnhals in die Bezirksliga Schwaben Nord zum VfR Neuburg.

Wie kommt die Elf der Saison zustande?

Die „Elf der Saison“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf der Saison“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (kk)