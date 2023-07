Bezirksliga Nord: Aufsteigerduell zum Auftakt – Contento-Quartett gegen SK Srbija

Von: Michael Zbytek

Die Fans aus Obermenzing reisen auch diese Saison wieder nach Sulzemoos und feuern ihr Team an. © Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Die Bezirksligen in Oberbayern starten in die Saison. In der Münchner Gruppe kommt es am ersten Spieltag zum Aufsteigerduell zwischen Sulzemoos und Waldeck.

München – Am Donnerstagsabend startet die Bezirksliga Nord in die neue Saison – und das gleich mit einer spannenden Auftaktpartie: Der SV Sulzemoos empfängt den SV Waldeck Obermenzing. Der Clou dahinter? Beide Teams spielten bereits in der vergangenen Kreisliga-Saison gegeneinander und kennen sich bestens.

SV Sulzemoos hat Klassenerhalt im Visier

Der SV Sulzemoos hat den Klassenerhalt als Ziel für die kommende Saison ausgegeben. Für diese scheint der SVS gut gerüstet, nach insgesamt 13 Gegentoren in vier Testspielen fordert Trainer Bernhard Ahammer aber eine bessere Defensivarbeit: „In der Defensive müssen wir nachlegen, keine Frage. Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung aber sehr zufrieden. Alle ziehen mit, und mit meinem Trainerteam und dem Umfeld passt es wunderbar.“

Gibt Diego Contento sein Pflichtspieldebüt für den FC Aschheim?

Ein weiteres Highlight am ersten Spieltag ist die Begegnung zwischen dem FC Aschheim und dem SK Srbija. Alle warten auf das Pflichtspieldebüt von Ex-Bayern-Profi Diego Contento. Außerdem stellt sich die Frage, wie viele seiner drei Brüder Trainer Vincenzo Contento von Beginn an spielen lässt. Die Partie beginnt am morgigen Freitagabend um 19:30 Uhr.

Gaimersheim empfängt Dachau – Freising zu Gast in Lerchenau

Der ASV Dachau gastiert am Freitag um 20 Uhr beim Aufsteiger TSV Gaimersheim. Da der ASV nach dem Landesliga-Abstieg seine Mannschaft zu großen Teilen zusammenhalten konnte, zählt er zu den Favoriten in der Bezirksliga.

Der SC Eintracht Freising startet am Samstag mit Neu-Trainer Alexander Schmidbauer in die Saison. Gegner ist der SV Nord München-Lerchenau. Zuletzt überzeugte die Eintracht im Toto-Pokal mit einem 3:0-Erfolg gegen den SC Tegernbach. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

Wie schlagen sich die anderen Aufsteiger?

In der Bezirksliga Nord spielen diese Saison insgesamt fünf Aufsteiger. Neben den bereits erwähnten SV Sulzemoos, SV Waldeck und TSV Gaimersheim sind auch der TSV Eching und der SC Grüne Heide wieder neu dabei.

Eching empfängt am Freitag ab 19 Uhr den FC Schwabing 56, der SC hat am Samstag das Auswärtsspiel beim SV Manching auf dem Programm. (Michael Zbytek)

Alle Spiele der Bezirksliga Nord im Überblick:

Partie am Donnerstag:

SV Sulzemoos - SV Waldeck Obermenzing, 19:00 Uhr

Partien am Freitag:

VfB Eichstätt II - SpVgg Kammerberg, 18:30 Uhr

TSV Eching - FC Schwabing 56, 19:00 Uhr

BC Attaching - TSV Rohrbach, 19:30 Uhr

FC Aschheim - SK Srbija München, 19:30 Uhr

TSV Gaimersheim - ASV Dachau, 20:00 Uhr

Partien am Samstag:

SV Nord München-Lerchenau - SC Eintracht Freising, 15:00 Uhr

SV Manching - SC Gründe Heide Ismaning, 15:00 Uhr