Ahammer spricht Sami von Fehler frei: Eigentor kostet Sulzemoos Sieg gegen Aschheim

Nach drei Pflichtspielpleiten hat der SV Sulzemoos gegen Aschheim wieder einen Punkt geholt. (Fotoarchiv) © Bruno Haelke

Der SV Sulzemoos war gegen Aschheim lange in Führung. Ein Eigentor kostete dann den Sieg. Ahammer verteidigte den Unglücksraben, Yasir Ammar Sami.

Sulzemoos – Der SV Sulzemoos musste sich am Freitagabend mit einem 2:2-Unentschieden beim FC Aschheim zufriedengeben. Denn der Ausgleich für den Gastgeber fiel eine Minute vor dem Ende – durch ein Eigentor des Sulzemoosers Yasir Ammar Sami.

„Überhaupt keinen Vorwurf an Yasir“: Sulzemoos-Trainer Ahammer

„Es gibt überhaupt keinen Vorwurf in Richtung Yasir“, stellte SVS-Coach Berni Ahammer klar. „Es war eine brenzlige Situation, er wollte klären und hat dann den Ball unglücklich getroffen. Hinter ihm stand eh ein Gegenspieler, der hätte ihn dann reingemacht. Also keinen Vorwurf an Yasir.“

Mit einer Chance in der ersten Minute machten die Sulzemooser sofort ernst. Doch der Gastgeber, der ohne den früheren Bayern-Profi Diego Contento antrat, nahm die Zügel in die Hand und ging durch Marko Mikac nach 22 Minuten in Führung. Nach rund einer halben Stunde kamen die Sulzemooser besser ins Spiel. In der Folge erzielte Mehmet Ayvarz mit dem Pausenpfiff den verdienten Ausgleich.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb der Gast aus Sulzemoos am Drücker. SV-Torjäger Sebastian Heiß machte seinem Ruf als Goalgetter alle Ehre, er netzte zum 2:1 ein (68.). Doch nach der Gäste-Führung kippte das Match wieder in Richtung der Gastgeber. Die Aschheimer warfen in den letzten 20 Minuten alles in die Waagschale – und sie wurden mit dem Ausgleich belohnt.

„Unentschieden absolut verdient“: Sulzemoos sieht gerechtes Ergebnis

„Es war ein Match mit mehreren Phasen, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass das Unentschieden absolut verdient ist“, sagte Ahammer nach dem Schlusspfiff. „Auch wenn wir den Ausgleich eine Minute vor Schluss bekommen, so fair muss man einfach sein.“

Die Sulzemooser konnten sich einmal mehr bei ihrem Keeper Max Kronschnabl bedanken, der sein Team mit glänzenden Paraden in den Minuten nach der Aschheimer Führung im Spiel gehalten hatte. Auf der anderen Seite verballerten Sebastian Heiß, Sergen Retzep und Mehmet Ayvaz sehr gute Einschussmöglichkeiten.

Ahammer: „Aber wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen. Nach unseren letzten beiden Auswärtsspielen mit neun Gegentoren und katastrophalen Spielen bin ich heute mit meiner Mannschaft zufrieden.“ (Bruno Haelke)

FC Aschheim - SV Sulzemoos 2:2 (1:1) SV Sulzemoos: Maximilian Kronschnabl, Roman Fuchs, Sergen Retzep, Mehmet Ayvaz, Andreas Zech, Yasir Ammar Sami, Maximilian Rothfuss, Sebastian Heiß, Yasin Kökner, Leon Sauermann, Maximilian Köpf – Dominik Damjanovic, Christopher Heilig, Peter Heilig, Linus Scherer

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 (22.) – Marko Mikac. 1:1 (45.) – Mehmet Ayvaz. 1:2 (68.) – Sebastian Heiß. 2:2 (89.) – Eigentor.