Wieder dieser Giacinto Sibilia: Ex-Kollege klaut SpVgg Kammerberg zwei Punkte

Die SpVgg Kammerberg (Bejamin Hofmann, r.) gibt erneut eine Führung in der Schlussphase her. © lehmann

Zwei Auswärtsspiele auf dem gleichen Platz innerhalb von wenigen Tagen sind eine Rarität. Für die SpVgg Kammerberg war es Realität.

Kammerberg – Nach dem 1:1 beim FC Alte Haide am vergangenen Wochenende haben sich die Kammerberger nun auch beim FC Schwabing die Punkte geteilt. Die Laune war nach dem 2:2-Remis im Münchner Norden ähnlich schlecht, obwohl die Kammerberger deutlich verbessert auftraten.

Sie machten aber in der Nachspielzeit einen teuren Fehler, auf den das Schwabinger Tor-Phantom namens Gia Sibilia gelauert hatte.

Die Kammerberger kennen Sibilia. Der Stürmer trug sechs Spielzeiten das SpVgg-Trikot, ehe er im Sommer zum FCS wechselte. Und dort hat er einen Lauf. Im Spiel tauchte der zweitbeste Torschütze der Bezirksliga Nord allerdings lange unter. „Wir haben gut verteidigt und von Sibilia hat man nicht viel gesehen“, sagte Koston.

Dafür von Niklas Kiermeier. Der beste Kammerberger Torschütze in dieser Saison war in der 22. Minute zur Stelle. Er veredelte die Vorarbeit von Marius Cosa und bejubelte neben der Führung auch sein 13. Tor in dieser Saison. Die Gäste störten auch danach den Gegner aggressiv, führten gute Zweikämpfe und waren spielfreudig. Der zweite Treffer fiel aber vorerst nicht.

Und Schwabing? Die Münchner brauchen aktuell nicht viele Chancen. Sibilia erzielte nach einem Eckball den 1:1-Ausgleich (40.) – gleichzeitig der Spielstand zur Pause.

Das Duell war auch nach dem Seitenwechsel umkämpft. Die Kammerberger spielten konzentriert weiter und verdienten sich in der 64. Minute die erneute Führung. Leander Lask traf nach einem Angriff über das Zentrum sehenswert von der Strafraumgrenze.

Kammerberg führte erneut. Lask hatte sogar den dritten Treffer auf dem Fuß, doch er verfehlte das Tor knapp. So blieb Schwabing im Spiel und hatte weiterhin die Chance auf das letzte Wort. In letzter Sekunde schlugen die Münchner dann zu. Ein Freistoß von der Mittellinie segelte hoch in den Strafraum. Konstantin Steinmaßl setzte sich durch und verlängerte auf Sibilia, der mit seinem 18. Saisontor den 2:2-Endstand erzielte.

„Der späte Gegentreffer ist bitter, er tut weh. Wir wollten auf Zeit spielen und müssen dann taktisch foulen. Ärgerlich“, sagte Koston, (Moritz Stalter)