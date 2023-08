Kammerberg siegt, wenn auch unspektakulär: „In Freising werden nicht viele drei Punkte holen“

Dank eines Freistoßes sicherte sich die SpVgg Kammerberg doch noch drei Punkte. © Johannes Traub

Die Begegnung zwischen Freising und Kammerberg zeichnete sich als chancenarm ab. Ein glücklicher Freistoß von Nefzger sicherte der SpVgg drei Punkte.

Kammerberg – Wenn zwei Fußballmannschaften die Taktik in den Vordergrund stellen, sind häufig chancenarme Spiele die Folge. Das Duell der SpVgg Kammerberg beim SC Eintracht Freising gehörte in diese Kategorie. Die Kammerberger setzten ihren Plan besser um und gewannen 1:0, weil Alexander Nefzger bei seinem Freistoß das Glück auf seiner Seite hatte.

Eintracht Freising hat einen Umbruch hinter sich. Gestandene Spieler sind nach dem Abstieg aus der Landesliga gegangen, junge Talente sollen für frischen Wind sorgen. Das Team gehört aber allein schon wegen seiner Historie zu den Favoriten in dieser Saison.

„Die Freisinger hatten offensichtlich keinen Plan B.“

Kammerbergs Spielertrainer Matthias Koston änderte aufgrund der gegnerischen Qualität seine Grundformation. Obwohl die Raute beim 5:0-Erfolg gegen Nord Lerchenau am vergangenen Wochenende stark spielte, wechselte er auf eine Fünferkette. Das Ziel: Mittelfeldpressing und Druck auf die Spieler, die beim SEF das Spiel aus der Tiefe ankurbeln.

So nahmen die Kammerberger Michael Schmid und Felix Fischer in Manndeckung. Dass Stürmer Julian Kristo fehlte und damit den Freisingern ihr offensiver Fixpunkt abging, spielte den Gästen außerdem in die Karten. „Die Freisinger hatten offensichtlich keinen Plan B“, so Koston.

Kammerberg war in der Anfangsphase präsenter und hatte drei Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Auf der anderen Seite wurde es in der ersten Hälfte zweimal brenzlig, doch die Kammerberger Defensive und Torhüter Stefan Fängewisch waren zur Stelle.

Nefzger erzielt in chancenarmen Spiel einzigen Treffer per abgefälschten Freistoß

Auch nach dem Seitenwechsel passierte vor den Toren wenig. Zwei Wechsel der Kammerberger rund um die 70. Minute pushten das Spiel der Gäste. Jonas Grundmann und Koston waren sofort auf Temperatur und brachten neue Ideen ins Spiel.

Drei gute Möglichkeiten durch Grundmann, Flo Machl und Damjan Knetemann verfehlten knapp die Führung. Der entscheidende Treffer war dann laut Koston „maximal glücklich“: Nefzger zirkelte seinen Freistoß aufs kurze Eck, die Mauer fälschte allerdings unhaltbar ins lange Eck ab (78.).

Das Tor nahmen die Gäste gerne mit und die drei Punkte sowieso. Koston: „In Freising werden nicht viele Gäste drei Punkte holen. Deswegen waren das heute Big Points für uns.“ (stm)

Stenogramm

SE Freising – SpVgg Kammerberg 0:1 (0:0)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Florian Machl, Andreas Huber, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Fitim Raci, Stefan Aust, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger, Patrick Sturm – Damjan Knetemann, Luca Demmel, Jonas Grundmann, Matthias Koston

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk Zuschauer: 160 Tor: 0:1 (78.) – Alexander Nefzger