SpVgg Kammerberg: Koston warnt vor Dornach - „Kann schnell eng werden“

Voll reingehängt: Lukas Schmitt (M.) und seine Teamkollegen von der SpVgg Kammerberg brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt. © Michalek

Im Saisonendspurt gibt es keine unwichtigen Spiele für die SpVgg Kammerberg. Das Heimspiel gegen den SV Dornach am Sonntag (15 Uhr) sticht dennoch heraus.

Kammerberg – Kammerberg kann den Tabellennachbarn mit einem Sieg überholen und sich damit vorerst den Blick auf die Süd- und Ost-Staffel der oberbayerischen Bezirksliga sparen.

Die SpVgg steht mit 32 Punkten auf Platz zwölf der Bezirksliga Nord und hat vier beziehungsweise fünf Punkte mehr geholt als Westerndorf (Ost) und Unterpfaffenhofen (Süd). Da nur der schlechteste Zwölfte in die Abstiegsrelegation muss, ist Kammerberg auf einem guten Weg. „Bei einer eigenen Niederlage kann es aber ganz schnell eng werden. Wir brauchen noch Siege“, sagt Spielertrainer Matthias Koston. Überholt sein Team den SV Dornach, muss der Gegner auf die anderen Ligen schauen.

Dornach ist seit der Winterpause im Leistungstief. Die Elf von Trainer Toni Plattner kommt nicht in die Spur und holte nur drei Punkte aus seinen vergangenen sechs Partien. Ein Grund für die durchwachsene Saison: Immer wieder fallen Schlüsselspieler aus und müssen sich nach Verletzungen zurückkämpfen. Kapitän Dominik Goßner stand zuletzt zwar wieder auf dem Platz, wegen eines Innenbandrisses im Knie hat der aggressive Sechser aber nur die Hälfte der 24 Saisonspiele absolviert. Doch Dornach braucht einen Goßner in Topform. „Wenn der fit ist, ist er einer der überragenden Spieler in dieser Liga“, sagt Kammerberg-Spielertrainer Koston. Er erwartet ein „Duell auf Augenhöhe“ in dem „Kleinigkeiten entscheiden werden“. (Moritz Stalter)