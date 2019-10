SpVgg Kammerberg muss ohne Alexander Nefzger im Derby beim TSV Eching ran

„Eching wirkt sehr gefestigt.“

von Moritz Stalter schließen

Das Derby der SpVgg Kammerberg beim TSV Eching ist gleichzeitig das Spitzenspiel des 13. Spieltags in der Bezirksliga Nord.

Die Gäste sind in der Verfolgerrolle, sie liegen mit 25 Punkten auf Platz vier – einen Punkt und einen Platz hinter den Zebras. Beide Teams könnten mit einem Sieg an die Tabellenspitze klettern. „Eching wirkt sehr gefestigt. Der Kern spielt seit längerem zusammen, das merkt man“, sagt Kammerbergs Trainer Matthias Koston über den Gegner. Im zentralen Mittelfeldspieler Thomas Niggl sieht er eine der Schlüsselfiguren im Spiel der Zebras. „Das ist ein Antreiber mit außerordentlicher Klasse für die Bezirksliga“, so Koston über Niggl. Und weiter: „Dazu haben sie sehr gute Offensivspieler.“ Das Resultat sind 36 Tore. Mit dieser Ausbeute ist der TSV gemeinsam mit dem Tabellenzweiten SV Dornach die treffsicherste Mannschaft der Liga. Die Kammerberger müssen sich mit 33 Tore allerdings nicht verstecken. Ohnehin sind die Unterschiede zwischen beiden Teams minimal: Kammerberg hat achtmal gewonnen, Eching ebenfalls. Die Spielvereinigung holte ein Remis (Eching zwei) und verlor zwei Partien – Eching nur eine. Der TSV hat 16 Gegentore kassiert, Kammerberg zwei mehr.

Rückkehr von Strecker und Strehlow

„Das wird ein interessantes Spiel“, denkt Koston. Und weiter: „Sie treten zu Hause sehr dominant auf. Das wollen wir durchbrechen.“ Kammerbergs Trainer bescheinigt seinen Spielern eine ordentliche Trainingswoche. „Der einzige Wermutstropfen ist, dass Alex Nefzger seit dem Schwabing-Spiel vor zwei Wochen Schmerzen im Knie hat. Er konnte nur eingeschränkt trainieren und wird pausieren“, sagt Koston. Er hoffe, dass seine Mannschaft an die Leistungen aus den Spielen gegen Schwabing (3:2), bei Tabellenführer Schwaig (1:2) und zuletzt gegen Feldmoching (1:0) anknüpfen werde. „Da haben wir es gut gemacht. Wir wollen präsent sein, die Zweikämpfe annehmen, einen ordentlichen Ball spielen und uns die ein oder andere Torchance erspielen. Und dann hoffen wir, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, so Koston. Die Echinger haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen – zuletzt mit 3:2 gegen Eichstätt II. Nur beim 1:3 in Feldmoching gingen sie in diesem Zeitraum leer aus. Mit Torhüter Alexander Strecker und Jan Strehlow, der eine Rotsperre abgesessen hat, kehren wichtige Spieler ins Team zurück.