TSV Jetzendorf meldet sich nach Corona-Pause stark zurück - Sorgen um Keimel

Die Männer aus Jetzendorf sind gewappnet für die Rückrunde. © Johannes Traub

Nach seiner coronabedingten Zwangspause hat sich der TSV Jetzendorf stark zurückgemeldet. Die Grün-Weißen feierten zum Abschluss ihrer Testphase einen 2:1-Sieg beim TSV Hollenbach.

Jetzendorf - „Für uns war das noch mal ein wichtiger Test, um wieder reinzukommen, nachdem wir in der Spitze bis zu zehn Corona-Fälle gleichzeitig hatten und eine Woche mit dem Training aussetzen mussten“, erzählt Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Jetzendorfer.

Sein Team, aktuell Tabellenführer der Bezirksliga Oberbayern Nord, brauchte gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben Nord eine Halbzeit, um im Spiel anzukommen. „Uns hat am Anfang komplett der Rhythmus gefehlt. Hollenbach war besser, hatte die besseren Chancen und ist mit einer verdienten Führung in die Pause gegangen“, so Schäffler. Den Treffer der Schwaben erzielte Werner Meyer nach einer guten halben Stunde.

In der zweiten Halbzeit wurden die Jetzendorfer stärker. Das Gefühl für den Ball und die Spielsituationen kehrte zurück. In der Schlussphase drehte Josef Keimel die Partie mit einem Doppelpack (71./78.). Beim 2:1 blieb es bis zum Schluss.

„Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Wir haben viel weniger Fehler gemacht“, sagte Schäffler. Über die erfolgreiche Rückkehr seines Teams auf den Platz freute sich der Spielertrainer, einen Wermutstropfen gab es dennoch. Torschütze Keimel klagte über Probleme mit seinem operierten Fuß. „Er hat nach seiner langen Pause eine überragende Vorbereitung gespielt. Das wäre ein herber Rückschlag und würde mir für ihn persönlich extrem leid tun. Aber wir hoffen mal das Beste“, so Coach Schäffler. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Hollenbach - TSV Jetzendorf 1:2 (1:0)

TSV Jetzendorf: Dennis Pöllner, Martin Öttl, Simon Oberhauser, Josef Keimel, Samuel Jung, Luis Sarisakal, Dominik Liebl, Ludwig Dietrich, Wojciech Swierkosz, David Raabe, Christos Papadopoulos – Jeremy Manhard, Maximilian Kreitmair, Alexander Schäffler, Valentin Hecht, Quirin Lochmahr.

Tore: 1:0 (33.) - Werner Meyer, 1:1 (71.) - Josef Keimel, 1:2 (78.) - Josef Keimel.