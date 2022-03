„Müssen noch etwas aufarbeiten“ - SpVgg Kammerberg verpatzt Generalprobe

Will seine Mannen schnell wieder auf Betriebstemperatur bringen: Kammerbergs Trainer Matthias Koston. © hab

Die SpVgg Kammerberg hat ihre Generalprobe vor dem Bezirksliga-Start verloren. Beim 0:3 gegen den SC Oberweikertshofen waren die Kammerberger keine drei Tore schwächer.

Kammerberg - „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, trotzdem war die Niederlage verdient“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston nach 90 intensiven Minuten.

Oberweikertshofen ist ein Spitzenteam in der Bezirksliga Süd. Die Mannschaft von Trainer Günter Bayer steht auf Platz zwei – und das merkte man. „Die Oberweikertshofener sind selbstbewusst aufgetreten, sie haben mit einem anderen Selbstvertrauen gespielt. Sie wissen, wie man einen Gegner einschnürt“, so Koston. Die Kammerberger Defensive stand aber über weite Strecken stabil und ließ aus dem Spiel heraus wenig zu.

Eine strittige Elfmeter-Entscheidung führte zur SCO-Führung, denn Maximilian Schuch verwandelte sicher vom Punkt (25.). Kurz dem Seitenwechsel legte Schuch den zweiten Treffer (47.) – aus dem offenen Spiel, aber nach einem individuellen Fehler eines Verteidigers, der einen langen Ball unterlaufen hatte. Das 0:3 durch Osman Yontar (58.) fiel nach einer Flanke, die aus einer Standardsituation resultierte.

„Wir wurden aus dem Spiel heraus nicht ausgespielt. Das war positiv“, sagte Koston. Allerdings strahlten die Kammerberger nach vorne wenig Gefahr aus. „Wir müssen in dieser Woche noch etwas aufarbeiten, so dass wir am nächsten Wochenende bereit sind“, sagte Koston. Dann steigt die Spielvereinigung mit dem Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen (Sonntag, 13. März) in die entscheidenden Monate der Bezirksliga Nord ein. (Moritz Stalter)

Stenogramm

SpVgg Kammerberg - SC Oberweikertshofen 0:3 (0:1)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Benjamin Hofmann, Thomas Eichenseer, Niklas Kiermeier, Thomas Nefzger, Constantin Cosa, Daniel Seybold, Lukas Schmitt, Patrick Sturm, Dominik Daubner – Markus Eisgruber, Peter Gschrey, Matthias Koston.

Tore: 0:1 (25.) - Maximilian Schuch (Elfmeter), 0:2 (47.) - Maximilian Schuch, 0:3 (58.) - Osman Yontar.