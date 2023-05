Zitterpartie im Saisonfinale: Gelingt Grüne Heide der Durchmarsch? – Endspiel in Riedmoos

Von: Patrik Stäbler

Heides Wunschtraum: Mit einem Sieg kann der Kreisliga-Spitzenreiter am Sonntag den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. © Gerald Förtsch

Ananas oder Wurst? Bei dieser Frage tendiert das Gros der Deutschen zweifelsfrei zu Zweiteren. Am letzten Spieltag einer Fußballsaison jedoch geht es für die meisten Clubs nicht mehr um viel, also um die goldene Ananas.

München – Für einige Vereine hingegen ist das Saisonfinale eine Zitterpartie, weil es über Auf- und Abstieg entscheidet. Für sie geht’s im letzten Spiel somit um die Wurst – so etwa beim SC Grüne Heide Ismaning.

Gelingt dem SC Grüne Heide Ismaning der Durchmatsch?

Denn der Aufsteiger in die Kreisliga 3 hat als Tabellenführer die Chance, direkt in die Bezirksliga durchzumarschieren. Voraussetzung hierfür ist ein Sieg im Heimspiel gegen den FC Phönix München am Sonntag um 15 Uhr. Sollte die Elf von Trainer Thomas Bachinger jedoch patzen, dann müsste sie auf den SC Baldham schauen. Der liegt in der Tabelle einen Punkt hinter den Heidlern und tritt zeitgleich in Zamdorf an.

Würde Baldham den derzeitigen Spitzenreiter am letzten Spieltag noch überflügeln, dann ginge es für Grüne Heide in die Relegation. Doch daran will Teammanager Philip Walter gar nicht erst denken: „Die Jungs sind voll fokussiert. Sie sollen sich jetzt mit dem letzten Schritt belohnen.“ Im Anschluss an die Partie planen die Heidler ein Saisonabschlussfest aller drei Männer-Teams. Dieses könnte somit zur Aufstiegsfeier werden. „Zum Glück“, sagt Philipp Walter und lacht, „ist am Montag Feiertag“.

TSV Grasbrunn: Meister, Relegation oder undankbarer Dritter?

Neben dem SC Grüne Heide geht es noch für vier weitere Mannschaft aus der Region am letzten Spieltag um die Wurst – darunter auch der TSV Grasbrunn in der Kreisklasse 6. Für das Team von Spielertrainer Markus de Prato ist vom Direktaufstieg über den Relegationsplatz bis hin zu Tabellenrang drei noch alles möglich. Mit 50 Punkten liegt der TSV gleichauf mit Forstinning und drei Zähler hinter Höhenkirchen, wobei der direkte Vergleich mit dem Spitzenreiter für die Grasbrunner spricht. Sie treten am Sonntag um 15 Uhr beim ASV Glonn an. Doch auch bei einem Auswärtssieg muss der TSV auf Schützenhilfe hoffen – schließlich spricht der direkte Vergleich mit Forstinning gegen Grasbrunn.

SV Riedmoos: Endspiel um den Klassenerhalt

Alles in der eigenen Hand hat dagegen der SV Riedmoos, jedoch ist der Tabellenvorletzte in der Kreisklasse 1 am letzten Spieltag zum Siegen verdammt. Denn da empfängt der SVR die SpVgg Röhrmoos, die in der Tabelle drei Punkte mehr auf dem Konto hat. „Das ist ein echtes Finale, ich find das einfach nur geil“, sagt Trainer Josip Zagar über das Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr. „Für den Verein wäre es wichtig, dass die Mannschaft in der Kreisklasse bleibt. Und ganz ehrlich: Dieser Kader hat nichts in der A-Klasse verloren.“ Ihr Potenzial haben die Riedmooser in den vergangenen zwei Wochen unter Beweis gestellt, als sie gegen Arnbach und Schwabhausen jeweils einen klaren Sieg landeten.

VfR Garching II vor komplizierten Rechenspielen

Ebenfalls den Abstieg am letzten Spieltag verhindern will der VfR Garching II in der Kreisliga 1, wo die Ausgangslage ungleich vertrackter ist. Denn dort sind in Alte Haide, Garching und Inhauser Moos gleich drei Teams punktgleich, von denen nach dem Wochenende zwei in die Abstiegsrelegation gehen und eines direkt runter in die Kreisklasse muss. Die Mannschaft von Trainer Michael Weicker gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr beim TSV Allach. Je nach Ausgang dieser Partie und den Ergebnissen der Konkurrenz könnte hinterher die große Rechnerei beginnen. Der direkte Vergleich mit Alte Haide spricht dabei gegen den VfR, der mit Inhauser Moos hingegen für die Garchinger.

SV Lohhof II kann nur noch hoffen

Nicht rechnen, sondern die Daumen drücken muss der SV Lohhof II. Schließlich hat der Tabellenzweite der A-Klasse 1 am Wochenende spielfrei. Und so könnte der Drittplatzierte AEG Dachau noch an den Lohhofern vorbeiziehen und ihnen das Aufstiegsticket entreißen – sofern das Team am Sonntag um 14.30 Uhr beim SC Vierkirchen gewinnt. Seine Mannschaft werde diese Partie geschlossen von der Tribüne aus verfolgen, hat SVL-Trainer Daniel Puppenberger angekündigt. „Und dann werden wir uns etwas überlegen, was wir Vierkirchen bieten können, damit sie sich richtig anstrengen – etwa eine kleine Getränkespende.“ (ps)