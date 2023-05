Relegation im Kreis München und Inn/Salzach ausgelost: Das sind die Paarungen

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Letztes Jahr sicherte der SV Niederroth in der Relegation den Klassenerhalt, diese Saison hat sich der SVN bereits gerettet. © Lerchl

Die Saison ist fast vorbei. Die Relegation steht vor der Tür. Aber wer trifft auf Kreisebene aufeinander. Die Kreise München und Inn/Salzach haben bereits ausgelost.

München – Das Saisonfinale steht an. Am kommenden Wochenende fallen in Oberbayern die letzten Entscheidungen: Wer steigt auf? Wer steigt ab? Doch nicht für alle Mannschaften ist die Saison nach dem kommenden Wochenende beendet. Nach dem Saisonfinale ist vor der Relegation.

Doch wer trifft in den Highlightspielen nach der Saison aufeinander? In den Kreisen München und Inn/Salzach wurden die Paarungen bereits ausgelost, während in Donau/Isar und Zugspitze die Auslosungen erst am Sonntag (27. Mai) stattfinden.

Kreis München: So sieht die Relegation aus

Im Kreis München ist die Relegation einfach geregelt. Auf Kreisebene gibt es lediglich zwischen der Kreisliga und Kreisklasse eine Relegation. Erst empfängt der Kreisligist den Kreisklassist, bevor es wenige Tage später zum Rückspiel kommt. Wer nach 180 Minuten die Nase vorn hat, spielt in der kommenden Saison Kreisliga.

Das sind die Paarungen:

Tabellen 12. der Kreisliga 1 (FC Alte Haide-DSC, VfR Garching II, SC Inhauser Moos) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 1 (TSV Bergkirchen)

Tabellen 11. der Kreisliga 1 (FC Alte Haide-DSC, VfR Garching II, SC Inhauser Moos) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 2 (TSV 54-DJK München, FSV Harthof)

Tabellen 11. der Kreisliga 2 (TSV Milbertshofen, TSG Pasing) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 3 (ESV München, NK Dinamo München, TSV 1860 München IV)

Tabellen 12. der Kreisliga 2 (TSV Gräfelfing, FC Rot-Weiß Oberföhring) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 4 (TSV 1860 München III, FC Bosna H. München)

Tabellen 12. der Kreisliga 3 (SV Zamdorf, N.K. Hajduk München) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 6 (SpVgg Höhenkirchen, VfB Forstinning II, TSV Grasbrunn-Neukeferloh)

Tabellen 11. der Kreisliga 3 (TSV Oberpframmern, Fortuna Unterhaching, SV Anzing, SV Zamdorf) vs. Tabellen 2. der Kreisklasse 5 (TSV Waldtrudering)

Die Hinspiele finden am 30. Mai (Dienstag)/31. Mai (Mittwoch) beim Kreisligisten statt. Die Rückspiele sind am 3. Juni (Samstag)/4. Juni (Sonntag) beim Kreisklassisten.

Kreis Inn/Salzach: So sieht die Relegation aus

Im Kreis Inn/Salzach gibt es neben der Relegation zur Kreisliga auch Entscheidungsspiele zur Kreisklasse. In der Kreisliga findet die Relegation in zwei Runden statt. In zwei Vierer-Tableaus spielt der jeweilige Sieger nach Halbfinale und Finale in der kommenden Saison Kreisliga.

Kreisliga: Das sind die Paarungen in Tableau 1

Tabellen 13. Kreisliga 1 (SC Vachendorf, TuS Bad Aibling, SG Söllhuben/Frasdorf) vs. Tabellen 2. Kreisklasse 1 (SV Tattenhausen)

Tabellen 13. Kreisliga 2 (DJK SV Edling) vs. Tabellen 2. Kreisklasse 2 (DJK SV Griesstätt)

Die Sieger der beiden einfachen Halbfinals spielen im Finale den letzten Platz in der Kreisliga aus.

Kreisliga: Das sind die Paarungen in Tableau 2

Tabellen 12. Kreisliga 1 (SV Schloßberg-Stephanskirchen, SC Vachendorf, TuS Bad Aibling, SG Söllhuben/Frasdorf) vs. Tabellen 2. Kreisklasse 4 (SV Ruhpolding)

Tabellen 12. Kreisliga 2 (FC Grünthal, SV 1966 Kay) vs. Tabellen 2. Kreisklasse 3 (SV DJK Pleiskirchen, FC Töging II)

Die Sieger der beiden einfachen Halbfinals spielen im Finale den letzten Platz in der Kreisliga aus. Die Halbfinals sind vorläufig für den 1. Juni (Donnerstag) terminiert. Die Finals finden voraussichtlich am 5. Juni (Montag) statt.

Kreisklassen-Relegation: Das sind die Paarungen

Bei der Relegation zur Kreisklasse findet lediglich ein Entscheidungsspiel statt. Der Sieger der folgenden Partien spielt in der kommenden Saison Kreisklasse.

Tabellen 11. Kreisklasse 2 (TSV 1880 Wasserburg II, TSV Eiselfing, FC Maitenbeh) vs. Tabellen 2. A-Klasse 4 (TV Kraiburg/Inn)

Tabellen 11. Kreisklasse 3 (TV Altötting, FC Kirchweidach, SV Schwindegg) vs. Tabellen 2. A-Klasse 5 (TSV 1861 Tittmoning, TSV Heiligkreuz)

Tabellen 12. Kreisklasse 2 (TSV Eiselfing, FC Maitenbeh) vs. Tabellen 2. A-Klasse 3 (TSV Hohentann)

Tabellen 12. Kreisklasse 3 (SV Schwindegg, SG Perach/Winhöring) vs. Tabellen 10. Kreisklasse 1 (SV Riedering, SV Pang, SV Nußdorf, TV Feldkirchen)

Tabellen 12. Kreisklasse 4 (SB Chiemgau Traunstein II, TSV Bergen) vs. Tabellen 2. A-Klasse 2 (WSV Aschau, SV Unterwössen)

Tabellen 11. Kreisklasse 4 ((SG) Chieming/Grabenstätt, DJK Otting, TSV Bergen) vs. Tabellen 2. A-Klasse 6 (TSV Petting, TSV Traunwalchen)

Tabellen 11. Kreisklasse 1 (TuS Großkarolinenfeld) vs. Tabellen 2. A-Klasse 1 (SV Bad Feilnbach, SV Bruckmühl II)

Die Spiele 5 bis 11 sind vorläufig für 2./3./4. Juni (Freitag/Samstag/Sonntag) geplant. Die genauen Termine werden am 29. Mai nach dem letzten Spieltag festgelegt.