Bleibt Jetzendorf der Favoritenschreck?

Karlsfeld muss zum TSV

von Moritz Stalter schließen

Vor der Saison hätte sich der TSV Jetzendorf vermutlich über die Bezeichnung „Favoritenschreck“ nicht gefreut. Sollten die Grün-Weißen am heutigen Samstag das Bezirksligaspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld gewinnen, wehren sie sich ganz sicher nicht gegen diesen Begriff.

Anders formuliert: Die Jetzendorfer waren in den vergangenen Jahren die Gejagten in der Bezirksliga. In dieser Saison sind sie in die Rolle des Jägers geschlüpft, der seine Beute aus der Ferne beobachtet.

„Karlsfeld und Moosinning spielen in dieser Saison in einer anderen Liga“, sagt Jetzendorfs Trainer Tarik Sarisakal. Vor dem heutigen Duell gegen die Eintracht sieht er sein Team daher als klaren Außenseiter. „Von uns erwartet keiner was“, so Sarisakal, der gerade darin eine Chance sieht. „Sie müssen gewinnen, wir wollen; sie können viel verlieren, wir nur gewinnen – das ist ein großer Unterschied für den Kopf.“ Und diese Position liegt seiner Mannschaft, das demonstrierte sie am vorletzten Spieltag mit dem 2:0-Sieg in Moosinning, durch den sie den damaligen Tabellenführer stürzte.

Jenem Erfolg ließen die Jetzendorfer am vergangenen Wochenende gegen Moosburg (2:0) einen weiteren Dreier folgen. Erstmals gewannen sie in dieser Saison zwei Spiele in Serie. Kurz vor der Winterpause kommt die Sarisakal-Elf also endlich so richtig in Schwung – auch, weil bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler fit sind. Auch Benedict Geuenich, der zuletzt fehlte, kehrt nach auskurierter Krankheit ins Team zurück. Gegen Karlsfeld erwartete der Jetzendorfer Trainer ein anderes Spiel als gegen Moosburg. „Sie haben tief gestanden. Gegen Karlsfeld werden wir mehr Räume bekommen“, sagt und hofft Tarik Sarisakal, er lobt aber im gleichen Atemzug auch die Balance im Spiel des gegnerischen Teams. „Die Karlsfelder haben viel Qualität und spielen konstant auf sehr hohem Niveau. Auf den Außenbahnen haben sie schnelle Spieler, im Angriffszentrum sind sie wuchtig aufgestellt. Und die Defensive steht sicher.“ Auch wenn die Jetzendorfer als Tabellenneunter acht Plätze hinter der Eintracht stehen und bisher 24 Punkte weniger holten, ist Sarisakal optimistisch. „Ich will nicht großkotzig klingen, aber wir gehen selbstbewusst in dir Partie. Wir werden gewinnen“, so der TSV-Trainer. Gewinnen wollen auch die Karlsfelder – es wäre ihr zwölfter Punktspielsieg in Serie. Punktet die Eintracht dreifach, überwintert sie mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, und das, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert hat als der Konkurrent aus Moosinning. „Wir wollen das sehr erfolgreiche erste Halbjahr erfolgreich abschließen“, sagt Eintracht-Coach Sebastian Stangl, der das Team vor Saisonbeginn mit seinem Kollegen Jochen Jaschke übernommen hatte. „Es macht richtig Spaß mit den Jungs. Das spiegelt sich im Training und erfreulicherweise auch in den Ergebnissen wider“, so Stangl begeistert. Er lobt vor dem abschließenden Spiel in Jetzendorf die Defensive. „Thomas Owald, Robin Kömmling und Tobias Pontow stehen im Zentrum sehr sicher. Sie haben einen großen Anteil am Erfolg. Das gilt auch für die offensiv ausgerichtete Außenverteidiger Lukas Regman und Robert Zott. Torwart Dominik Krüger spielt eine hervorragende Runde“, sagt Stangl.

Ein weiteres Plus: Die Eintracht geht auch in Jetzendorf mit dem kompletten Kader in die Partie; Mitte der Vorrunde hatten einige Spieler gefehlt. „Die Rückkehrer haben in den letzten Spielen des Jahres noch einmal einen Impuls gegeben. Wir haben auf allen Positionen mehrere Optionen“, so Stangl. Auch wenn „Jetzendorf die Kurve bekommen hat“, nimmt er die Favoritenrolle gerne an. Dass die Karlsfelder mit dieser Last klar kommen, haben sie in dieser Saison schon oft genug bewiesen – zuletzt beim 3:1-Erfolg gegen Sulzemoos. „Wir stehen ganz oben und jeder erwartet in der aktuellen Form einen Sieg von uns. Das wird ein großer Test, dem wir uns stellen müssen und werden“, sagt Stangl.

Quelle: fussball-vorort.de