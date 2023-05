Pipinsried in Heimstetten: Bloß nicht Letzter werden

Regionalliga Bayern

Absteigerduell in der Regionalliga Bayern: Schlusslicht FC Pipinsried fährt zum Tabellenvorletzten Heimstetten. Keiner will mit der Roten Laterne in die Bayernliga.

Pipinsried – Drei Spieltage vor Schluss kommt es in der Fußball-Regionalliga Bayern zum ultimativen Absteigerduell: Am heutigen Samstag um 14 Uhr empfängt der Tabellenvorletzte SV Heimstetten das Schlusslicht FC Pipinsried. Beide sind punktgleich, doch der Gastgeber weist ein Torverhältnis von minus 44 auf, der FCP liegt bei derzeit minus 55.

Wer nimmt die rote Laterne mit in die Bayernliga? Diese Frage wird heute Nachmittag noch nicht endgültig geklärt, allerdings könnte es zu einer Art Vorentscheidung kommen. „Wir wollen auf keinen Fall als Tabellenletzter absteigen, deshalb werden wir alles geben, um in Heimstetten zu gewinnen“, verspricht der Sportliche Leiter des FCP, Enver Maltas.

Fehlen wird Spielertrainer Herbert Paul, der sich im Match am vergangenen Wochenende gegen Augsburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. „Ein Einsatz macht keinen Sinn. Er hat es am vergangenen Donnerstag im Training probiert, es geht einfach nicht“, so Maltas. Auch Marvin Jike ist in Heimstetten nicht dabei. Der Stürmer klagt seit Wochen über Knieprobleme. Jike war mittlerweile beim Spezialisten, zum Glück handelt es sich nicht um ein größeres Problem. Trotzdem bekam Jike vom behandelten Arzt zwei Wochen Pause verordnet, da sich augenscheinlich noch etwas Flüssigkeit im Knie befindet.

Da neben Herbert Paul auch die Innenverteidiger Fabian Willibald und Simon Raucheder ausfallen, ist die Personallage im Abwehrbereich des FCP prekär.

An das Hinspiel haben die Pipinsrieder ganze schlechte Erinnerungen. Nach 96 Minuten hieß es 1:0. In der Schlusssekunde machte Heimstetten den Ausgleich – Keeper Moritz Knauf traf spektakulär mit einem Seitfallzieher. Damit machte er seinen kapitalen Bock, der zur Pipinsrieder Führung geführt hatte, wieder wett.

Schon damals im Oktober wurde deutlich, woran es beim FC Pipinsried am meisten fehlt: an Torgefährlichkeit. 33 Treffer aus 35 Spielen unterstreichen diesen Fakt. Um nicht Tabellenletzter zu werden, müssen die Pipinsrieder also mindestens ein Tor mehr schießen als ihr Gastgeber. Und der SV Heimstetten hat mit Lukas Riglewski einen Stürmer in seinen Reihen, der in den letzten Jahren in der Regionalliga immer zweistellig getroffen hat.