Mit Holzkirchen hat Karlsfeld noch eine Rechnung offen

Der Aufstieg in die Bayernliga ist das Ziel für Abdul Bangura und den TSV Eintracht Karlsfeld. © hab

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld tritt an diesem Samstag beim heimstarken TuS Holzkirchen an. Bei einem Sieg könnte es wieder hochgehen auf Platz zwei.

Karlsfeld – Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben alle Chancen im Rennen um die Relegation zur Bayernliga. Doch mit jeder Niederlage sinkt die Chance auf das Happy End. Trainer Jay Alkan fordert von seiner Mannschaft vor dem Spiel am heutigen Samstag (14 Uhr) beim TuS Holzkirchen eine „Trotzreaktion“ und ein „anderes Gesicht“ als am vergangenen Dienstag beim 1:3 in Kirchheim. Es hätten auch seine Worte nach dem Hinspiel gegen Holzkirchen gewesen sein können.

Ende September 2022 bot die Eintracht im Heimspiel gegen Holzkirchen (1:4) eine ihrer schwächsten Leistungen in dieser Saison. „Das war eine ganz bittere Niederlage“, erinnert sich Alkan. Auch damals forderte er eine Reaktion. Die zeigte seine Mannschaft, die sich seitdem keine groben Ausrutscher mehr erlaubt hat. Im Gegenteil: Die Karlsfelder gewannen zehn ihrer vergangenen 14 Spiele, Niederlagen wie am Dienstag gegen Kirchheim sind rar geworden.

Holzkirchen hat nur sieben Punkte weniger auf dem Konto als die Eintracht, doch in der ausgeglichenen Landesliga Südost sind dies Welten: Während die Karlsfelder um den Aufstieg spielen, liegt der TuS nur einen Punkt vor der Abstiegszone. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Holzkirchener immerhin fünf Punkte und blieben dabei ohne Gegentor.

Das 0:0 in Geretsried zuletzt war allerdings eher glücklich, denn der Gegner hatte mehr vom Spiel. Positiv war, dass Torjäger Christopher Korkor nach seiner Oberschenkelverletzung wieder auf der Bank Platz nehmen konnte. Er kam in der Schlussphase noch aufs Feld. Der Stürmer hat in dieser Saison 16 Mal eingenetzt, hinzu kommen elf Vorlagen. Damit gehört er zu den produktivsten Spielern der Landesliga Südost – und übertrumpft Karlsfelds Kubilay Celik. Der Eintracht Dribbler steht bei 13 Toren und elf Vorlagen.

Im Hinspiel trafen beide: Celik brachte die Eintracht in Führung, Korkor markierte den Ausgleich und besiegelte in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer die Karlsfelder 1:4-Niederlage. Es war übrigens einer von nur zwei Auswärtserfolgen des TuS in dieser Saison, der zu Hause fast dreimal so viele Punkte geholt hat (27) wie in der Fremde (zehn) – und damit zu den besten Heimteams der Liga gehört. Mehr Zähler im eigenen Stadion holte nur Karlsfeld (30). Auswärts sind es nur 14 Punkte.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Alkan: „Wir brauchen einen Sieg, um oben dranzubleiben.“ Gelingt dies, winkt wieder der Sprung auf den zweiten Platz.