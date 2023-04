Dachau 1865 erkämpft sich drei Punkte

Von: Thomas Leichsenring

Einziger Torschütze des Nachmittags: Martin Schön. ro Dusel in der Nachspielzeit © Ohl

Diese drei Punkte sind Gold wert: Der abstiegsbedrohte Bayernligist TSV Dachau 1865 hat den Tabellendritten Kottern 1:0 geschlagen.

Dachau – Mit diesen drei Punkten war nicht unbedingt zu rechnen gewesen: Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV 1874 Kottern 1:0 (0:0) gewonnen. Sie schafften damit die Pluspunkte 27, 28 und 29 auf ihr Konto. Schade nur: Nördlingen gewann zeitgleich bei Türkspor Augsburg, weshalb der Abstand des Tabellen-14. Dachau 1865 zum Tabellen-13. Nördlingen weiterhin sechs Punkte beträgt.

Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit und dem ersehnten Schlusspfiff von Schiedsrichter Stefan Dorfner sanken die einen erschöpft auf den Rasen des Stadions an der Jahnstraße, die anderen umarmten sich erleichtert – der TSV Dachau 1865 hatte sich den Heimsieg erkämpft, anders kann man es nicht sagen. In der Schlussviertelstunde droschen die Gäste aus dem Kemptener Stadtteil den Ball ein ums andere Mal in den Dachauer Strafraum, und ein ums andere Mal beförderten die nun tief stehenden Dachauer den Ball wieder aus der Gefahrenzone. Recht viel mehr fiel den Kotternern auch nicht ein gegen die über 90 Minuten sehr aufmerksame und von Trainer Orhan Akkurt von der Seitenlinie aus lautstark mitorganisierte Defensive.

Die Dachauer ließen von Beginn an extrem wenig zu. Sie machten hinten dicht und warteten auf Umschalt- und Kontergelegenheiten. Kottern war erwartungsgemäß feldüberlegen, aber bis auf ein paar Halbchancen harmlos.

Zehn Minuten nach der Pause rief Akkurt seinen Spielern zu: „Bleibt mutig!“ Und, mit einem Handzeichen in Richtung Kotterns Torwart Antonio Mormone: „Der hat noch keinen Ball halten müssen.“ Wenige Augenblicke später wäre den Gästen Mormones erste Parade sehr gelegen gekommen, der Torwart der Gäste aber konnte nichts ausrichten: Nach einem feinen Steckpass von Jihun Kang war Martin Schön halblinks plötzlich durch, der aus spitzem Winkel abgefeuerte Ball passte genau oben ins lange Eck. Dachau führte, hatte die erste und über die gesamte Spieldauer eigentlich auch einzige wirkliche gute Torchance genutzt.

Fortan rannte Kottern an. „Wir spielen zu langsam“, monierte Gästetrainer Frank Wiblishauser. Zumindest war der Vortrag nicht schnell genug, um die 1865-Abwehr in größere Nöte zu stürzen – die Defensive um Kapitän Mathias Leiber und Torwart Maximilian Mayer hielt stand. Zweimal half obendrein das Glück den Tüchtigen. Kotterns Stürmer Dennis Hoffmann traf – mutterseelenallein fünf Meter vor dem Tor stehend – den Ball nicht richtig, Keeper Mayer konnte mühelos zupacken. Und in der Nachspielzeit hätten sich die Dachauer bei einer unübersichtlichen Sechzehneraktion den Ball ums Haar selber hinter die Linie geräumt.

Nächster Gegner des TSV Dachau ist nun Sascha Mölders’ TSV Landsberg, der Tabellenfünfte. Chancenlos sind die Dachauer nicht. Dass sie gegen Teams aus der Spitzengruppe bestehen können, haben sie am Samstag bewiesen.