Dachau 1865 gegen Nördlingen: Weiser hofft auf die Wende

Da ist’s passiert: Lirim Kelmendi verlässt den Platz aus Augsburg mit ausgekugelter Schulter. © ro

Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 empfängt Nördlingen. Die Maßgabe nach zuletzt vier Niederlagen ist klar: Verlieren verboten.

Dachau – Gelingt den Bayernliga-Fußballern endlich die Wende nach zuletzt vier Niederlagen in Folge? Das ist die Frage vor dem Heimspiel gegen Nördlingen (Samstag, 14 Uhr). „Es wäre schön, wenn wir den Bock in einem Heimspiel vor unseren treuen Fans umstoßen könnten, am besten mit einer überzeugenden Leistung“, hofft 1865-Trainer Alexander Weiser.

Die Gäste aus Nördlingen kommen als Aufsteiger mit dem Meistertitel aus der Landesliga Südwest nach Dachau. Die Nördlinger waren in der Saison 19/21 aus der Bayernliga abgestiegen.

Brisant wird das Spiel dadurch, dass sich zwei Tabellennachbarn begegnen. Der Verlierer muss sich darauf einstellen, für längere Zeit in den hinteren Regionen der Bayernliga-Tabelle kleben zu bleiben. Der TSV Nördlingen hat 13 Punkte auf dem Konto, Dachau nur mickrige elf nach zwölf Spieltagen. Die bisherigen Begegnungen der beiden Teams zeigen allerdings eine klar positive Bilanz für die Weiser-Elf auf. Bisher gab es drei Siege und zwei Unentschieden zu verzeichnen. Verloren hat der TSV 1865 gegen Nördlingen noch nie. Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahre 2019 gab es ein 0:0.

Doch bisher schaffte es die Mannschaft von Trainer Alexander Weiser einfach nicht, 100 Prozent und über 90 Minuten fokussiert und konzentriert zu bleiben– denn einer patzt immer. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge. Doch dabei hat der TSV 1865 auch gute Spiele gezeigt. Gegen Tabellenführer Landsberg waren die Dachauer die klar bessere Mannschaft, führten bis zur 83. Minute 2:1 – und unterlagen noch 2:4.

1865-Fußballchef Marcel Richter seine Spieler vor dem wichtigen Nördlingen-Spiel in die Pflicht. Er wolle keine Ausreden mehr hören. „Die Lage ist Ernst“, so Richter. Vor allem die blutleere Leistung beim 1:2 in Augsburg gibt mir zu denken. Aber mit einem Heimsieg können wir das Momentum zu unseren Gunsten drehen und den Trend, der momentan nicht unser Friend (Freund) ist, um 180 Grad drehen.“ Trainer Weiser findet ähnliche Worte: „ Platz 13 gegen Platz 14, die Tabellensituation sollte jedem bewusst machen, dass es ihm Spiel gegen Nördlingen keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt.“ Das Spiel werde über Zweikämpfe und viele zweite Bälle entschieden. „Das müssen wir annehmen und mit allem, was wir haben gewinnen wollen.“

Sicher fehlen werden Kapitän Mario Maric und Lirim Kelmendi, der sich in Augsburg die Schulter ausgekugelt hat. Angeschlagen sind Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Oliver Wargalla und Marcel Kosuch.