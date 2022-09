Dachau 1865 reiht Niederlage an Niederlage

Unsanfte Landung: der Dachauer Sebastian Brey (rotes Trikot) im Zweikampf mit Augsburgs Bastian Kurz. © ro

Fußball-Bayernligist Dachau 1865 hat mit dem 1:2 bei Schwaben Augsburg die vierte Pleite in Folge kassiert. Die Leistung war schlichtweg indiskutabel.

Dachau – Die rasante Talfahrt geht weiter beim Fußball-Bayernligisten TSV Dachau 1865. Mit 1:2 unterlagen die Dachauer am Samstag bei Schwaben Augsburg. Es war die vierte Niederlage in Folge.

Doch im Gegensatz zu den drei zuvor abgegebenen Spielen war die Niederlage diesmal gerechtfertigt. Der TSV 1865 bot eine indiskutable Leistung.

Abteilungsleiter Marcel Richter, der vor dem Spiel ausdrücklich eingefordert hatte, dass sich alle in den Dienst der Mannschaft zu stellen haben, war bitter enttäuscht. Mancher Spieler habe den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Als Tabellen-14. steckt der TSV 1865 zweifellos im Abstiegskampf.

Die Mannschaft von Trainer Alex Weiser blieb in Augsburg alles schuldig, was Bayernliga-Fußball ausmacht. Die biederen Gastgeber nutzen zwei Tiefschlafphasen der Dachauer – kurz vor dem Pausenpfiff und nach Wiederanpfiff – zu ihren Toren. Doch Abwehrprobleme waren nicht der alleinige Grund für die erneute Pleite. Denn wer sich vorne – vom erzielten Tor abgesehen – in 90 Minuten nur eine weitere gute Chance herausspielt, wird sich in dieser Liga ernsthaft mit dem Abstieg beschäftigen müssen.

Auch in den Zweikämpfen waren die Dachauer zu oft nur zweiter Sieger. Zwar traf Torjäger Sebastiano Nappo endlich mal wieder aus dem Spiel heraus, aber das war es dann auch schon. Der Stürmer blieb ansonstenwie viele seiner Mitstreiter farblos. „Wir haben einfach keinen Zugriff aufs Spiel“, stellte Dachaus Teammanager Jonas Hoffmann zur Pause fest.

Ein Entschluss von Florian Mayer erwies sich als folgenreich: In der 32. Minute signalisierte der Innenverteidiger seinem Trainer Alex Weiser, dass er verletzt sei. Doch auf die Frage, ob er ausgewechselt werden müsse, gab Mayer die Antwort, dass es bis zur Halbzeit noch gehe. Das war fatal. Denn beim 1:0 in der 45. Minute verlor der am Oberschenkel verletzte Meyer das Laufduell gegen den Augsburger Torschützen Julian Kania. Das 2:0 fiel in der 47. Minute. Bastian Kurz stand nach einer Flanke von links vollkommen frei am zweiten Pfosten und hatte keine Mühe, den Ball im Tor zu versenken.

Augsburg hätte in der 23. Minute noch einen Foulelfmeter bekommen können, als Niclas Groß ungeschickt in einem Zweikampf ging. Dazu ließ Kania kurz vor seinem Treffer noch eine Hundertprozentige aus, als er aus fünf Metern an 1865-Keeper Marco Jakob scheiterte. Somit war die Weiser-Elf mit dem 1:0 zur Halbzeit noch gut bedient.

Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel in der 67. Minute. Torjäger Sebastiano Nappo traf nach einem Assist von Orkun Tugbay. Doch wer sich einen Dachauer Sturmlauf erhoffte, wurde enttäuscht. Die Schwaben waren näher am 3:1 als Dachau am Ausgleich. Augsburgs Torwart Patrick Rösch musste keine einzige Parade zeigen.

In der 78. Minute musste mit Lirim Kelmendi ein wichtiger Spieler raus. Er hatte sich die Schulter ausgekugelt.

„Gegen einen guten Gegner waren wir zu ängstlich und in den entscheidenden Szenen nicht griffig genug“, urteilte 1865-Trainer Alex Weiser nach dem Spiel. Er hoffe natürlich, dass Kelmendi bald wieder zur Verfügung steht.

Alles deutet im Moment darauf hin, dass diese Saison für den TSV Dachau 1865 nahtlos an die vergangene Horrorsaison anschließt. Dachau packte den Klassenerhalt damals erst in der Relegation.

Robert Ohl