Eintracht gewinnt 4:0

„Kleinigkeiten sind entscheidend“: TSV Dachau 1865 verliert letzten Härtetest

Von: Thomas Leichsenring

Routinierte Leistung: 65-Torwart Toni Schröter machte gegen Garching (weiße Trikots) ein gutes Spiel. © ro

Der TSV Dachau 1865 hat den letzten Test vor dem ersten Punktspiel des Jahres verloren. Beim Ligakonkurrenten VfR Garching, den er in den Punktspielen zweimal geschlagen hatte, verlor der Bayernligist am Samstag 0:1.

Dachau – Es war ein richtiger letzter Härtetest für die Elf von Trainer Alexander Weiser. Am kommenden Wochenende geht es gegen Ismaning wieder um Punkte.

Gespielt wurde am Samstag auf dem Nebenplatz in Garching. Und das merkte man allen Dachauer Akteuren auch an. Denn zuletzt wurde stets auf Kunstrasenplätzen gespielt, und die sind kleiner. Auf dem großen Platz in Garching war das laufintensive Defensivkonzept von Trainer Weiser noch mal eine Spur anstrengender. So waren vor allem in den ersten 20 Minuten große Abstände in den Reihen des TSV zu sehen. Das einzige Tor der Partie war dadurch begünstigt. Dominik Rohrhirsch traf mit einem abgefälschten Kullerball aus 15 Metern ins Tor. Der Torwart-Oldie im Kasten der Dachauer, Toni Schröter, hatte keine Chance.

Schröter, mittlerweile 39, machte seine Sache richtig gut und vertrat den privat verhinderten Maximilian Mayer hervorragend. Der eigentliche Stammkeeper Marco Jakob fällt noch bis mindestens Ende April mit einem Sehnenriss im Leistenbereich aus. In Garching fehlten zudem Mario Maric mit einer Daumenverletzung und Florian Mayer, der sich am Knie verletzt hat. Weitere Schritte zum Comeback machten Sebastian Brey und Marcel Kosuch in diesem Spiel.

VfR Garching gegen TSV 1865 Dachau: erst Halbzeit geht an Garching - zweite Hälfte ausgeglichen

Die erste Hälfte dominierte Garching. Der VfR hatte mehr Ballbesitz, aber keine richtigen Torchancen. Die Dachauer setzten vor allem auf ihr Defensivkonzept und versuchten dann, Konter zu setzten. Doch dies gelang eher selten – und wenn ein Ansatz erkennbar war, wurde Ball zu schnell verloren. Halbzeit zwei verlief ausgeglichener.

„Gegen einen direkten Konkurrenten aus der Liga haben wir gesehen, dass am Ende Kleinigkeiten entscheidend sind, um als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte 65-Trainer Alexander Weiser. „Zum Start in Ismaning müssen wir in den Umschaltphasen noch zulegen und vor dem Tor zielstrebiger agieren.“ (ro)

TSV Dachau 1865: Toni Schröter, Arijanit Kelmendi, Sebastiano Nappo, Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Martin Schön, Mathias Leiber, Mario Gratzl, Vendim Sinani, Dragan Radojevic, Jihun Kang - Sebastian Brey, Antonios Masmanisdis, Daniel Zanker, Anthony Manuba, Marcel Jurakovic, Marcel Kosuch

Tor: 1:0 (9.) - Dominik Rohrhirsch

Eintracht gewinnt 4:0

Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat den letzten Test vor dem Start in das Punktspieljahr 2023 sehr erfolgreich gestaltet: Beim TSV Gersthofen (Landesliga Südost) gab es am zurückliegenden Samstag einen klaren 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Michael Dietl (Elfmeter), Florian Jörg Schrattenecker, Ivan Ivanovic und Fitim Raci. (tol)

ASV unterliegt klar

Landesligist ASV Dachau hat am Samstag sein Testspiel beim Bayernligisten FC Deisenhofen klar mit 1:5 (1:4) verloren. Die Dachauer lagen nach 25 Minuten schon 0:4 zurück. Für Deisenhofen hatten Björn Jost, Torjäger Nico Karger und Michael Bachhuber getroffen. Hinzu kam ein Eigentor von Christoph Krüger. Antonio Jara Andreu machte in der 33. Minute das 1:4. Den Schlusspunkt setzte Karger (66.). (tol)

Sieg für Jetzendorf

Der TSV Jetzendorf hat den Vergleich der Landesligisten beim VfL Kaufering am Samstag mit 3:1 (0:0) gewonnen. Dominic Reisner traf per Strafstoß in der 49. Minute, der Ausgleich durch Sebastian Bonfert fiel nur fünf Minuten später. Für Jetzendorf trafen anschließend abermals Dominic Reisner (60.) und Stefan Nefzger (70.). (tol)

Weitere Testspiel-Ergebnisse: SF Bachern – VfL Egenburg 1:3; ST Scheyern II – SpVgg Hebertshausen 2:3; SV Niederroth – SV Haimhausen 3:2; ASV Kiefersfelden – 1 FC Kollbach 5:1; SV Weichs – TSV Arnbach 3:2; SV Petershausen – SC Olching II 1:5; SV Odelzhausen – SC Vierkirchen 2:4; 1. SC Gröbenzell – TSV Schwabhausen 0:1; TSV Indersdorf – FC Gerolsbach 1:1; FC Fasanerie-Nord – SpVgg Erdweg 4:1.