Dachau 1865 verliert ein 0:0-Spiel

Leider die falsche Ecke: 65-Torwart Marco Jakob kassiert per Elfer das entscheidende Tor. © Habschied

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau hat eine 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Schwaben Augsburg hinnehmen müssen. Das Ergebnis war jedoch nicht das Einzige, das Trainer Orhan Akkurt mächtig nervte.

Dachau – Der TSV Dachau 1865 hat sein Bayernliga-Spiel gegen Schwaben Augsburg im eigenen Stadion 0:1 (0:1) verloren. Das war am Freitagabend. Zwei Tage später nagte die Niederlage unverändert an der Gemütslage von 65-Trainer Orhan Akkurt: „Ich bin immer noch angefressen.“

Akkurts Missstimmung lag weniger in der Leistung seiner Mannschaft begründet. Es waren eher zwei spezielle Szenen, die ihn verärgert hatten. „Das war ein typisches 0:0-Spiel, und wir verlieren es durch einen Elfmeter.“

38 Minuten waren rum im Stadion an der Jahnstraße, da stand Mohamed Bekaj bei einem 20-Meter-Schuss der Augsburger Gäste im Weg. Der Dachauer Abwehrspieler drehte sich zu Seite, bekam den Ball jedoch an die Hand. Elfer, entschied Schiedsrichter Manuel Müller. Simon Gail schickte 65-Tormann Marco Jakob in die falsche Ecke – 0:1.

Zehn Minuten vor Schluss dann eine nahezu identische Szene, nur dass diesmal ein Augsburger den Ball im Sechzehner bei einem Schussversuch von Jihun Kang mit der Hand blockte. Diesmal gab es – aus Sicht der gastgebenden Dachauer leider – keinen Strafstoß.

Unglücksrabe Bekaj hatte noch zwei Szenen, die das Ergebnis hätten verändern können. In der ersten Halbzeit schon köpfte der früher als Stürmer eingesetzte Defensivspieler einen Ball nach einer mustergültigen Flanke knapp am Tor vorbei. In der 89. Minute eine ähnliche Situation, der fünf Meter vor dem Tor lauernde Bekaj bekam den Ball nach einer Flanke jedoch nur auf den Hinterkopf.

Schwaben Augsburg erwies sich – wie von 65-Coach Akkurt vorausgesagt – als Topgegner. Das galt vor allem für die Defensive. Akkurt: „Die haben uns demonstriert, wie man verteidigt.“ Dabei gingen die Augsburger schlichtweg pragmatisch vor. Wenn es die Situation erforderte, wurde der Ball auch schon mal „weggeschweißt“ (Akkurt), anderenfalls spielten die Augsburger Abwehrspieler überlegt nach vorne. Obendrein beeindruckten die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Matthias Ostrzolek dirigierten Gäste mit ihren kompakten Ketten.

„Gegen Schwaben Augsburg kann an schon mal verlieren“, sagte Akkurt nach dem Spiel. „Aber irgendwann müssen wir auch mal so ein Topteam schlagen.“ Weil es der jungen Mannschaft immer noch an Stabilität fehle, könne er nicht ausschließen, „dass wir auch mal vier, fünf Spiele in Folge verlieren“.