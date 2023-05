Dachau 1865 will zermürbende Relegation unbedingt vermeiden

Zusammenstehen, zusammenhalten: Darauf kommt’s an beim TSV Dachau 1865 im nervenaufreibenden Saisonendspurt. © ro

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 bestreitet am Samstag sein Heimspiel gegen den schon als Meister feststehenden SV Schalding-Heining. Und er setzt sein Fernduell fort.

Dachau – Es gleicht einem Ritt auf der Rasierklinge: Für den Fußball-Bayerligisten TSV 1865 Dachau geht der Kampf um den Ligaerhalt weiter. An diesem Samstag um 14 Uhr gastiert der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga SV Schalding-Heining an der Jahnstraße. Mit einem 4:1 gegen Rosenheim hat die Mannschaft aus dem Passauer Stadtteil vor einer Woche vor 750 Fans den Titel klar gemacht.

Das ist am vorletzten Spieltag also ein richtiger Brocken für die Mannschaft von 65-Trainer Orhan Akkurt. Schalding-Heining war von der Saison 2013/14 bis zum vorigen Jahr ununterbrochen in der Regionalliga vertreten.

Der Kampf der Dachauer um den Klassenerhalt ist ein Fernduell mit dem aktuellen Tabellen-14. der Bayernliga Nord Bayern Hof: Dachau hat 37 Punkte auf dem Konto und Bayern Hof 35 Punkte. Die Dachauer haben demnach zwei Punkte Vorsprung vor den beiden letzten Spieltagen. Sollten sie ihr Heimspiel gegen Schalding gewinnen und Hof gegen den Aufstiegskandidaten Eltersdorf nicht, ist es entscheiden. Dann bleibt der TSV 1865 Dachau als besserer Tabellen-14. bleibt in der Liga.

Das kann sich aber auch ins Negative kehren: Sollte Dachau verlieren und Hof gewinnen, dann ist Dachau im Hintertreffen, dann wird der letzte Spieltag entscheiden, ob es in eine zermürbende Relegation geht oder der Klassenerhalt auf den letzten Drücker gepackt wird.

Das Selbstvertrauen dürfte nach den zuletzt guten Leistungen durchaus da sein bei den Dachauern. Bis auf einen Ausrutscher beim Spiel in Nördlingen hat die Orhan-Elf durchaus ansprechend gespielt und damit die Chance auf den direkten Klassenerhalt erst möglich eröffnet.

Akkurt bezeichnet Schalding-Heining als bärenstarke Mannschaft, die zu Recht den Meistertitel geholt habe und die sicherlich nicht nach Dachau komme, um Punkte abzuschenken. „Die haben so eine gute Qualität im Kader und sind so professionell, dass wir mit einer Top-Mannschaft rechnen, die unbedingt gewinnen will. Wir werden wieder rüber 100 Prozent abrufen müssen, um etwas zu holen.“

Verzichten muss der Dachauer Trainer weiterhin auf den verletzten Orkun Tugbay, der wahrscheinlich in dieser Saison gar nicht mehr zu Einsatz kommen wird. Ebenso fehlt Martin Schön, der immer noch erkrankt ist. Dafür kehrt Mario Maric nach seiner Rot-Sperre in der „Zweiten“ wieder zum Kader zurück.