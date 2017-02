Dachau-Coach Lamotte unzufrieden: "Wieder einmal mangelhafte Chancenauswertung"

Testspiel-Niederlage

TSV 1865 Dachau - Der Fußball-Bayernligist TSV 1865 Dachau hat das Testspiel beim Regionalligisten FC Memmingen mit 1:4 (0:1) verloren. Das Dachauer Trainerteam Fabian Lamotte und Toni Schröter musste wieder einige Ausfälle kompensieren, der TSV trat so mit nur 13 Spielern in Schwaben an.

Das Spiel fand auf Rasen statt, was beim Gast von der Jahnstraße für Kopfschütteln sorgte, denn das Geläuf war tief und holprig. Die Memminger standen hoch und setzten das Dachauer Mittelfeld ordentlich unter Druck. Nach dem frühen 1:0 (5.) bekam der TSV das Spiel besser in den Griff. Auch nach der Pause kassierten die Dachauer ein schnelles Gegentor, aus einer abseitsverdächtigen Situation, der Linienrichter hatte die Fahne gehoben, traf ein 65-Spieler bei einem unglücklichen Abwehrversuch ins eigene Tor. In der 56. Minute erhöhte Kilian Kustermann auf 3:0. Nach einem Solo von Amar Cekic verkürzte der TSV in der 63. Minute auf 1:3.

Man merkte den Gästen die intensive Vorbereitung an, konditionell konnten sie den Memmingern in der Schlussphase nicht mehr Paroli bieten. Kurz vor Schluss fiel dann noch das 4:1 durch den Torjäger des Regionalligisten, Stefan Schimmer. Fabian Lamotte konnte dem Spiel aber trotzdem einige positive Aspekte abgewinnen: „Bis auf zwei Konzentrationsfehler waren wir heute durchaus ein ebenbürtiger Gegner. Zu bemängeln ist aber wieder einmal die mangelhafte Chancenauswertung.“ In den letzten zwei Wochen der Vorbereitung habe man aber noch Zeit, daran zu arbeiten. Das letzte Testspiel der Kicker von der Jahnstraße findet am kommenden Samstag um 14 Uhr beim FC Ismaning statt.

Text: ro

Quelle: fussball-vorort.de