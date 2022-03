Dachau gegen München: Dreimal das Duell in Kreisliga 1

Markus Wagenpfeil vom SV Sulzemoos: Sein Team ließ vor der Winterpause zu viele Punkte liegen. © SV Sulzemoos

Die Dachauer Landkreisvereine SV Niederroth, SV Sulzemoos und SV Günding bekommen es am Wochenende jeweils mit einem Team aus der Landeshauptstadt zu tun.

Dachau - Man kann es drehen und wenden wie man will, es war nicht die Vorrunde der Dachauer Vereine in der Kreisliga 1 München. Denn auf den ersten fünf Tabellenplätzen stehen drei Münchner Stadtvereine, der SV Lohhof – und der SV Sulzemoos. Der Quotienten-Absteiger aus der Bezirksliga weist als Tabellenzweiter vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Untermenzing auf.

Die restlichen sechs Clubs aus der Region Dachau befinden sich entweder im tabellarischen Niemandsland der Liga – oder sie kämpfen gegen den Abstieg.

Ganz gut in Szene setzen konnte sich vor der Winterpause der momentane Tabellensechste TSV Eintracht Karlsfeld II, der Unterbau des Landesligateams vom Sportpark Jahnstraße. Vor allem spielerisch haben die Schützlinge von Trainer Florian Beutlhauser als Aufsteiger dazugelernt; sie nutzen den Vorteil, aus dem schier unerschöpflichen Reservoir der Eintracht an hochtalentierten Eigengewächsen schöpfen zu können.

Große Probleme bereitete einigen „Dachauer“ Teams die anhaltend angespannte Personalsituation. So mussten die SpVgg Erdweg und der TSV Altomünster schon aus Personalgründen (Verletzungen usw.) das Viertelfinale des traditionellen Dachauer Sparkassen Cup-Wettbewerbs sausen lassen, um sich ganz dem Thema Klassenerhalt zu widmen.

Das kam zwar nicht überall gut an, war am Ende aber doch nachvollziehbar. Auch hier geht der Trend ganz klar zu Vereinen, die eine strukturierte Jugendarbeit leisten, um eben nicht jedes Jahr vor dem Dilemma der Kaderstärke zu stehen.

Fast perfekt startete der SV Sulzemoos in diese Saison, er holte aus vier Spielen zehn Punkte. Den kleinen Knick gab es dann bei der 0:3-Pleite beim Klassenprimus SV Untermenzing. Letztendlich leistete sich die Mannschaft von Trainer Markus Wagenpfeil zu viele Punkteteilungen, so konnte der Rückstand auf den SVU auf vier Zähler anwachsen.

Mit ganz anderen Erwartungen starteten der SC Inhauser Moos und der SV Günding in diese Saison. Da beide Clubs schon einmal Bezirksligaluft schnuppern durften – der SVG 2016/2017 und der SCI 2014/2015 – hoffte man, vielleicht wieder ein Wörtchen mitreden zu können im Kampf um den Aufstieg.

Doch weit gefehlt, beide dümpeln in der Grauzone der Liga dahin, Inhausen auf Platz sieben, Günding auf Rang acht. Mit dem Unterschied, dass der SC Inhauser Moos mit 21 Punkten ein relativ dickes Polster nach unten aufzuweisen hat, der SV Günding hingegen mit 18 Punkten noch in Reichweite der Abstiegskandidaten schwebt.

Beide Vereine waren im Endeffekt viel zu schwankend in ihren Leistungen und Ergebnissen. Auch der SV Niederroth steht mit 18 Punkten noch am Scheideweg. 13 Spiele, kein Unentschieden – Punkteteilungen sind nicht so das Ding der SVN-Kicker. Die Elf von Spielertrainer Sebastian Hüttner hat immerhin schon sechs Spiele gewonnen, und das bei nur 14 erzielten Treffern; der schlechteste Wert der Liga.

Aufpassen müssen die Kellerkinder auf den (noch) abgeschlagenen Tabellenletzten aus Harthof. Der FSV hat in der Winterpause mächtig aufgerüstet, so wechselten mit Andreas Pöhlmann (SV Haimhausen), Robert Söltl (FC Aschheim) und Süheyl Korkmaz (Hertha München) erfahrene Kicker zum Träger der roten Laterne. Mit ihnen will das neue Trainerteam um Armin Sabljic noch einiges erreichen.

In der Torjägerliste der Kreisliga 1 stehen fünf Spieler mit jeweils neun Treffern ganz vorne: Yasin Kökner (SV Sulzemoos), Stipe Simunovic (SV Sulzemoos), Maximilian Graf (SV Waldeck-Obermenzing), Armin Lange (SV Waldeck-Obermenzing) und Lukas Obert (SC Inhauser Moos) liegen jeweils einen treffer vor Peter Wuthe (TSV Eintracht Karlsfeld II) und Uli Fries (TSV Allach09). (ro)