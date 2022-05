Dachau 65: Ingolstadt zu Gast an der Jahnstraße - TSV braucht Punkte im Abstiegskampf

Teilen

Nickoy Ricter und der TSV Dachau stehen gegen Ingolstadt unter Druck © Leifer

Der TSV will zuhause gegen die Reserve des FC Ingolstadt einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Dachau steht nach dem Sieg der Wasserburger unter Zugzwang.

Samstag, 14 Uhr: Weiterhin sehr prekär stellt sich die Lage für den zuletzt zwar immer wieder erfolgreichen, aber längst noch nicht geretteten TSV 1865 Dachau in der Bayernliga dar. Nach der vermeidbaren 1:3-Niederlage in Ismaning fand sich die Richter-Elf mit 35 Punkten aus 33 von 36 Spielen auf Platz 16 wieder. Der Vorsprung auf den ersten Direktabstiegsplatz beträgt momentan vier Punkte, doch auch die sind bereits Makulatur. Der Tabellenvorletzte TSV Wasserburg kam nämlich gestern kampflos zu drei Punkten, da der als Fixabsteiger bereits feststehende Tabellenletzte TSV Schwabmünchen sein Match in Wasserburg abgesagt hat. Vom rettenden Ufer (Platz 13) trennen den TSV 1865 Dachau sechs Punkte.

Bei möglicher Relegation: Hin- und Rückspiel mit Auswärtstorregel

Es ist also noch alles möglich für den TSV 1865 Dachau, vom direkten Klassenerhalt über die Abstiegs-Relegation bis hin zum Direktabstieg in die Landesliga. Die wahrscheinlichste Variante bei noch neun zu vergebenden Punkten ist zweifellos das Szenario Relegation. In dieser Abstiegs-/Aufstiegs-Runde treten sieben Bayernligisten der Gruppen Nord und Süd sowie fünf Teilnehmer aus den Landesligen an. Es werden sechs Spielpaarungen ausgelost – jeweils mit Hin- und Rückspiel. Dabei zählen auswärts erzielte Tore bei Tor- und Punktgleichheit doppelt.

Sollte es auch danach einen Gleichstand geben wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Und wenn es auch da keine Entscheidung gibt, folgt ein Elfmeterschießen. Das Problem ist, dass von zwölf Relegationsteilnehmern nach zwei Runden nur drei das Ticket für die Bayernliga lösen, der Rest spielt in der Saison 2022/2023 in der Landesliga. Damit sie im Rennen bleiben müssen die Mannen von Marcel Richter aus den verbleibenden drei Ligaspielen so viele Punkte wie möglich holen. Beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt 04 II herrschte nicht erst nach der jüngsten Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten Hallbergmoos Weltuntergangsstimmung, der Abstieg der Ersten aus Liga 3 in die Regionalliga hat den Traum der Zweiten vom Aufstieg zunichte gemacht.

Das Hinspiel konnten die Schanzer für sich entscheiden

Die Pleiten gegen Wasserburg und Hallbergmoos waren die direkte Folge des ausgebliebenen Happyends für die Elitemannschaft des Ex-Erstligisten. An das Hinspiel im vergangenen Oktober denken die Dachauer nur sehr ungern zurück. In Ingolstadt kassierte der damals noch von Fabian Lamotte gecoachte TSV 1865 eine 0:4-Klatsche. Beim hochmotiviert zu Werke gehenden Gastgeber wirkten die Dachauer Spielern seltsam passiv und uninspiriert. Auch die Gesamtbilanz gegen Ingolstadt sieht für Dachau nicht gerade rosig aus, denn von vier gespielten Partien konnte Dachau nur eine gewinnen.

Im August 2019 sorgten die Torschützen Alexander Weiser, Marco Todorovic und Ryosuke Kikuchi für einen 3:1-Sieg des TSV 1865. Personell sieht es nicht gut aus bei der Richter-Elf vor diesem Schlüsselspiel. Lirim Kelmendi, Stefan Vötter, Daniel Leugner, Orkun Tugbay, Marcel Kosuch, Maximilian Mayer und Alex Weiss haben sich in der zurückliegenden Woche krank gemeldet und nicht trainiert. Zudem fehlt Franz Hübl, der beruflich in der 3. Liga mit dem TSV 1860 München in Magdeburg im Einsatz ist.

1865-Coach Marcel Richter weiß: „Mit dem FCI II haben wir wieder ein dickes Brett vor der Brust – und das in dieser katastrophalen Personalsituation. Die Niederlage in Ismaning haben wir abgehakt, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen punkten, dass wissen wir. Ingolstadt ist eines der Top-Teams der Liga, beim FC II kicken einige Talente, die in den ProfiFußball einsteigen wollen. Deshalb kann ich mir die jüngsten Leistungen des FC auch nicht erklären. Hoffentlich kriegen wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammen, wir werden sehr defensiv spielen und hoffen, dass wir die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, dann auch nutzen können.“ (Robert Ohl)