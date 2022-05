Dachau gegen Jetzendorf: Punktgleich vor Spitzenspiel - Wer erobert die Tabellenführung?

Ein Fußball-Spektakel wollen die Derby-Protagonisten den Fans bieten. © hab

Am Samstag steigt das Topspiel der Bezirksliga Nord. Der ASV Dachau empfängt den TSV Jetzendorf. Beide Mannschaften gehen punktgleich in das Spitzenspiel.

Dachau - Es ist der vorgezogene Showdown in der Bezirksliga Nord. Am heutigen Samstag (13 Uhr) treffen im Sepp-Helfer-Stadion der ASV Dachau und der TSV Jetzendorf aufeinander, die mit Abstand besten Teams dieser Saison der Bezirksliga Nord. Beide Teams haben die Aufstiegsrelegation sicher und können mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

„Das sind die Spiele, wegen denen wir Fußball spielen“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Doch auch Alexander Schäffler, der Spielertrainer der Jetzendorfer, möchte die Gunst der Stunde nutzen: „Eine schönere Konstellation gibt es nicht. Vor ein paar Wochen haben wir gehofft, dass wir nach Dachau fahren und es noch um was geht. Und jetzt gehen wir punktgleich in das Spiel.“

Jetzendorfer Siegesserie nach der Winterpause machte Titelrennen nochmal hitzig

Die beiden Landesliga-Absteiger waren von Saisonbeginn an die besten Teams in dieser Saison. Dachau trat lange Zeit dominanter auf, bis eine coronabedingte Pause dem Team den Schwung nahm. Jetzendorf ließ sich aber nicht abschütteln und führte die Tabelle auch nach der Winterpause phasenweise an. Allerdings hatten die Dachauer bis zu drei Spiele weniger absolviert. „Der ASV ist Tabellenführer“, sagte Schäffler sogar, als seine Jetzendorfer die Tabelle anführten. Doch ein kleines Tief des ASV und eine unglaubliche Serie der Jetzendorfer mit der Maximalausbeute von 21 Punkten aus den sieben Spielen seit der Winterpause sorgte dafür, dass beide Teams punktgleich in den Saison-Endspurt gehen. „Schön ist, dass wir unser Saisonziel – Platz zwei – schon erreicht haben. Dass wir jetzt noch mal um die Meisterschaft mitspielen, ist ein Traum. Damit gerechnet haben wir nämlich nicht mehr“, erzählt Schäffler.

Auch die Dachauer müssen sich nicht verstecken. Sie gewannen seit der Winterpause sechs ihre neun Spiele, hinzu kam ein Remis. Doch diese drei nicht gewonnen Spiele reichten aus, dass es noch einmal eng wird im Titelrennen. Dennoch zeigt die Formkurve beim ASV wieder nach oben. „Wir sind gut drauf und haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Die Vorfreude auf das Spiel ist riesig“, sagt Trainer Haupt.

Er weiß aber auch, dass die Jetzendorfer in der aktuellen Verfassung die schwerstmögliche Aufgabe sind. Zumal der TSV die Dachauer in dieser Saison schon einmal geärgert hat. Haupt erinnert sich an die 1:2-Niederlage im Hinspiel: „Wir hatten etwas mehr vom Spiel, trotzdem war das nicht unsere beste Leistung. Die Jetzendorfer haben die Tore gemacht.“ Miridon Rexhepi hatte die TSV-Führung durch Stefan Nefzger egalisiert, ehe Spielertrainer Schäffler die Grün-Weißen zum Sieg schoss – vor 400 Zuschauern.

Offener Schlagabtausch: TSV rechnet mit viel Gegenwehr

Schäffler rechnet auch im Rückspiel mit Unterstützung von den Rängen: „Das ganze Dorf freut sich auf Samstag, hoffentlich fahren viele Fans mit nach Dachau, um uns anzufeuern.“ Die Gäste wollen den Schwung mitnehmen. „Wir haben nichts zu verlieren und können alles raushauen. Wir werden versuchen, das ganz große Ding möglich zu machen“, so Schäffler weiter. Er rechnet jedoch mit großem Widerstand: „Dass der ASV Dachau eine Supermannschaft mit Supereinzelspielern hat, das wissen wir doch alle.“

Sein Gegenüber Manuel Haupt verspricht, dass der TSV mit viel Gegenwehr rechnen darf. „Wir werden voll dagegenhalten“, sagt Haupt. Während er neben den Langzeitverletzten auch auf Sebastian Mack verzichten muss, der sich auf eine längere Reise verabschiedet hat, kommen die Jetzendorfer praktisch in Bestbesetzung an den Stadtwald. Nur Dominik Liebl fehlt weiterhin. „Jetzt wollen wir auch Dachau ärgern. Wir fahren hin, um zu gewinnen“, sagt Schäffler. Und Haupt entgegen: „Wir sind hochmotiviert und wollen als Erster aufsteigen.“ Mehr Spitzenspiel geht nicht. (Moritz Stalter)

Stenogramm

Das Schlagerspiel der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem Tabellenführer ASV Dachau und dem punktgleichen Tabellenzweiten TSV Jetzendorf wird am heutigen Samstag um 13 Uhr im Sepp-Helfer-Stadion am Dachauer Stadtwald angepfiffen. Schiedsrichter der Begegnung ist Florian Gebert.