ASV Dachau mit halb vollem Tank gegen Schwaig

Teilen

Dem Fußball-Landesligisten ASV Dachau droht ein Abrutschen in die Abstiegszone. Entsprechend wichtig ist das letzte Spiel vor der Winterpause, es geht zuhause gegen Schwaig.

Dachau – Ein anstrengendes Fußballjahr geht für den ASV Dachau am heutigen Samstag zu Ende. Der Landesligist empfängt um 13 Uhr den FC Sportfreunde Schwaig – wahrscheinlich auf Kunstrasen – zu einem für beide Teams „enorm wichtigen Spiel“. So bezeichnet ASV-Trainer Manuel Haupt das Duell. „Ich erwarte, dass jeder noch einmal 90 Minuten alles reinhaut, was im Tank ist“, so Haupt.

Dieser Tank ist allerdings nicht mehr vollständig gefüllt, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Die Anstrengungen der Aufstiegsrelegation im Sommer konnten die Dachauer zunächst durch Euphorie kompensieren, doch aktuell fehlt die geistige und körperliche Frische. Das wirkt sich unter anderem auf die Stabilität der Defensive aus. Der ASV kassierte zuletzt auffällig viele Gegentore nach Standards, weil die Kraft für den kleinen, aber entscheidenden Antritt fehlte – oder falsche Entscheidungen getroffen wurden.

Beides sind Folgen der Erschöpfung. Die angeschlagenen Dachauer holten nur einen Punkt aus ihren vergangenen vier Partien. „Wir sind froh, wenn wir das alles hinter uns gebracht haben“, sagt Trainer Haupt.

Der ASV Dachau hat 25 Punkte auf dem Konto, zwei mehr als der Gegner aus Schwaig. Dahinter beginnt die Abstiegszone der Landesliga Südost mit vier Teams, die jeweils 22 Punkte geholt haben. Bei einer Niederlage könnte der ASV in einem rauen Klima überwintern.

Haupt hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, die Ausfälle von Yazid Ouro-Akpo, Tobias Erl, Mario Stanic (alle verletzt) sowie des beruflich verhinderten Tim Bürchner zu kompensieren. Torhüter Artem Bykanov, der am vergangenen Spieltag bei der 0:3-Niederlage gegen Tabellenführer Bruckmühl mit seinem Kapitän Christian Roth zusammengeprallt ist, fehlt ebenfalls. „Bei Artem wurde bei der Untersuchung im Krankenhaus nichts gefunden. Er wird am Wochenende nicht im Kader stehen, aufgrund des Wechselspiels im Tor war aber ohnehin Korbinian Dietrich eingeplant“, erklärt Haupt.

Auf Dietrich könnte im Spiel gegen Schwaig viel Arbeit zukommen. Die Sportfreunde blieben zwar hinter den Erwartungen nach dem dritten Platz der letzten Saison zurück, doch die Offensive stellt immer wieder ihre Qualität unter Beweis. 36 Tore sind der Höchstwert unter den Teams ab dem zehnten Platz. Spielertrainer Benjamin Held und Raffael Ascher sind überdurchschnittlich gute Stürmer, auch Vincent Sommer stellt die gegnerischen Defensivreihen vor Probleme.

Der ASV ist gewarnt – und muss die Konzentration hochfahren. Das zeigte das Hinspiel: Da erzielte Ascher von der Mittellinie, also aus ungefährlicher Situation, den spielentscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg der Sportfreunde.