Dachau 1865 schlägt Rosenheim: Drei Punkte notieren und abhaken

Ich schenk’ zum Abschied Euch Tore... Oliver Wargalla (Nummer 17 ) lässt sich fürs 2:1 feiern. © ro

Fußball-Bayernligist Dachau 1865 hat Schlusslicht Rosenheim pflichtgemäß 3:1 geschlagen. Die Leistung war streckenweise jedoch erschreckend schwach.

Dachau – Die Bayernliga-Fußball der TSV Dachau 1865 haben ihre Pflichtaufgabe erledigt und Schlusslicht Rosenheim am Samstag 3:1 geschlagen. „Wir haben die wichtigen drei Punkte eingefahren, das ist das Entscheidende“, sagte Trainer Alexander Weiser nach dem Abpfiff.

Tatsächlich hielten sich die Dachauer gewissermaßen an die Vorgabe von Abteilungsleiter Marcel Richter, der vor der Partie betont hatte, dass „Fußball Ergebnissport“ sei. Das Ergebnis stimmte dann auch, die Leistung weniger.

Es das erwartete schwere Spiel, denn Schlusslicht Rosenheim kam mit zehn U23-Spielern an die Jahnstraße, die munter drauflos spielten. Die Dachauer hingegen verkrampften von Minute zu Minute mehr – und das auf einem sehr holprigen Rasenplatz. Pech kam dann auch noch dazu: Kapitän Florian Mayer musste in der 17. Minute mit Kreislaufproblemen raus, und sein Ersatzmann, Co-Trainer Arijanit Kelmendi, musste mit Rückenproblemen in der 45. Minute ebenfalls wieder ausgewechselt werden.

Aber es gibt auch Positives zu berichten aus Dachauer Sicht, dafür sorgten die Spieler, die von der Bank kamen: Oliver Wargalla verabschiedete sich am Samstag mit zwei Joker-Toren. Er hat seinen Lebensmittelpunkt nach Düsseldorf verlegt und wird nicht mehr für Dachau auflaufen. Erfreulich zudem: Niclas Groß, der nach seiner Einwechslung Stabilität ins Spiel brachte.

Vor allem die erste Halbzeit war für die Zuschauer eine Zumutung. Da habe sogar das Spiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga gegen Sulzemoos deutlich mehr Niveau gehabt, befand ein Zuschauer, mit Bayernliga-Fußball hatte der Vortrag in etwa so viel zu tun wie Rhythmische Sportgymnastik. Dachau hatte in den ersten 45 Minuten null Torchancen, Rosenheim eine. Und die nutzte Bojan Tanev in der 31. Minute nach einem Solo mit einem Flachschuss ins linke Eck.

Dem wichtigen Ausgleich gleich nach Wiederbeginn ging ein Fehlgriff von Rosenheims Keeper David Daroczi voraus. Martin Schön traf mit einem Kopfball-Lupfer.

Doch danach wieder Flaute im Spiel, hüben wie drüben. Doch in der 85. Minute kam völlig überraschend großer Jubel im Stadion an der Jahnstraße auf: Der zur Pause für Sebastian Nappo eingewechselte Oliver Wargalla trat zum Solo an und vollendete ebenso kraftvoll wie geschickt. Nur zwei Minuten danach, der Jubel war noch nicht ganz verebbt, fiel das 3:1, wieder durch den Abschiedsspieler Oliver Wargalla, der mit seinem Doppelpack den wichtigen Heimsieg des TSV 1865 sicherte.

Alexander Weiser war entsprechend erleichtert. Der Dachauer Trainer gab allerdings zu, dass „die erste Halbzeit von uns nicht bayernliga-würdig war. Wir haben nichts davon umgesetzt, was wir vorhatten.“

Mit 19 Punkten sieht die Welt für den TSV Dachau 1865 wieder ein wenig besser aus. Der Anschluss ans Mittelfeld der Bayernliga Süd ist gewahrt.