Dachau 1865: Trainer Alex Weiser hofft auf den „außergewöhnlichen Dreier“

Die zuletzt dreimal in Folge ungeschlagenen Fußballer des Bayernligisten TSV Dachau 1865 fahren durchaus zuversichtlich zum Tabellenführer Schalding-Heining.

Dachau – „Der Trend is your F riend“ (die Tendenz ist dein Freund) – dieser Kultspruch von Ex-Bayern Manager Uli Hoeneß trifft hoffentlich auf die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 bei ihrem Auswärtsspiel gegen den SV Schalding-Heining zu (Samstag, 15 Uhr). Die Dachauer blieben zuletzt dreimal ungeschlagen, holten fünf von möglichen neun Punkten. Das Selbstbewusstsein steigt.

Das wird auch notwendig sein. Schalding-Heining spielte acht Jahre in der Regionalliga, stieg nach der Saison 2021/22 als Tabellenvorletzter ab. Der SV rangiert momentan auf Platz eins der Bayernliga-Tabelle, einen Punkt vor dem haushohen Favoriten Landsberg. Aber 65-Trainer Alexander Weiser ist durchaus zuversichtlich. Seine Mannschaft sei jetzt mal reif für einen „außergewöhnlichen Dreier“ – und warum sollte dies nicht bei Schalding-Heining passieren?

Der Regionalliga-Absteiger aus dem Passauer Ortsteil hat seinen Stammkader zusammengehalten, viele Spieler mit Erfahrung aus höherklassigen Ligen warten auf Dachau. Darunter Toptorjäger Markus Gallmaier, der vier Jahre in der Regionalliga stürmte und heuer schon zwölf Tore erzielt hat. Mit Dominik Weiß hat sich Schalding-Heining zu Saisonbeginn noch einen Spieler geangelt, der für Türkgücü München in der Dritten Liga aktiv war. Nach einem missglückten Saisonstart fing sich Schalding-Heining und nimmt nach zuletzt fünf Siegen in Folge wieder Kurs auf die Regionalliga.

„Wir müssen alles reinwerfen an Disziplin und Einstellung, was wir haben“, fordert 1865-Fußballabteilungsleiter Marcel Richter. Der heutige Samstag könne zum „Feiertag“ werden, „wenn wir als krasser Außenseiter noch etwas holen“.

„Mit Schalding-Heining haben wir einen richtigen Brocken vor uns, der so richtig ins Rollen gekommen ist“, sagt 65-Trainer Weiser. „Aber auch wir konnten in den vergangenen drei Spielen punkten, ich bin zuversichtlich, dass das auch jetzt der Fall sein wird.“ Bis auf die Langzeitverletzten Alex Weiss und Lirim Kelmendi hat Weiser alle Spieler zur Verfügung.