ASV Dachau verspielt zweimalige Führung

Dachauer unterliegen dem TSV Kastl mit 2:3

von Moritz Stalter

Eine „katastrophale Defensivleistung“ hat Trainer Frank Peuker seinem ASV Dachau im Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Kastl bescheinigt. Durch die 2:3-Niederlage nach zweimaliger Führung haben die Stadtwälder den Anschluss an die vorderen Plätze verloren.

Die Partie begann so, wie es Frank Peuker erwartet hatte. „Kastl stand tief und hat uns das Mittelfeld überlassen“, so der ASV-Trainer. Ein schneller Treffer hilft da, um den Gegner aus der Reserve zu locken – und den erzielten die Dachauer dann auch: In der 4. Minute traf Zvonimir Kulic nach einer Ecke zum 1:0.

Der ASV Dachau hatte den ersten Schritt zu drei Punkten gemacht, holte den Gegner wenig später aber zurück in die Partie. Nach einem Eckball der Gäste zog Benjamin Hofmann seinen Gegenspieler abseits des Spielgeschehens. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und Dominik Grothe stellte auf 1:1 (10.).

„Schon der Eckball war unnötig. Das Foul dann erst recht, denn es bestand keine Gefahr. Der Ball ist weit über das Zentrum ins Seitenaus gesegelt. Aber wenn dem Kastler bei der Aktion das Trikot reißt, hat der Schiedsrichter keine Wahl“, kritisierte Frank Peuker.

Danach konnten die Kastler wieder auf ihre Kontertaktik setzen. Die Gäste standen tief und waren immer dann gefährlich, wenn ihr Torhüter Welder de Souza Lima schnell auf die flinke Angreifer abschlug. Dennoch hatten die Gäste vor der Pause nur eine gute Chance durch einen Schuss von außerhalb des Strafraums. Für Dachau verpasste Thomas Rieger per Pfostentreffer in der 45. Minute die Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der ASV Dachau den besseren Start. Sebastian Mack veredelte einen schönen Spielzug zum 2:1 (54.). Vorteil ASV! Nur drei Minuten später war der aber wieder dahin, weil Sebastian Pietsch nach einem missratenen Pressingversuch der Dachauer zum Ausgleich traf.

„Da hätten wir nicht so drauf gehen dürfen. Trotzdem gab es danach mehrfach die Möglichkeit, die Situation zu klären“, kritisierte Peuker.

Und es kam noch schlimmer für sein Team: Nach einer Fehlerkette der Dachauer schoss Lorenz Schuster die Gäste in Führung (76.) – und das ärgerte Peuker: „In dieser Szene haben wir gleich mehrfach gepennt. Erst verlieren wir auf der Sechs ein Kopfballduell, dann steht die Innenverteidigung falsch und schafft es nicht, den zweiten Ball zu erobern. Das war nicht gut.“

In den Schlussminuten fiel den Gastgebern nichts mehr ein. Kastl hätte das Ergebnis sogar noch ausbauen können, ließ einen Alleingang allerdings liegen. „Das war ein ernüchternder Auftritt – vor allem in der Defensive“, resümierte Peuker. „Jede Woche sprechen wir genau diese Fehler in der Defensive an, jede Woche machen wir sie wieder. Wir haben in 16 Spielen 28 Gegentore kassiert. Das ist zu viel für ein Team mit dem Anspruch, vorne mitspielen zu wollen“, so der ASV-Trainer weiter.

ASV Dachau - TSV Kastl 2:3 (1:1)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Zvonimir Kulic (86. Niklas Lenz), Benjamin Hofmann, Alexander Delpy, Stefan Vötter (68. Maximilian Bergner), Maximilian Kreitmair, Dennis Bergmann, David Dworsky, Thomas Rieger, Sebastian Mack

TSV Kastl: Welder De Souza Lima, Sebastian Pietsch, Martin Goeppinger, Andreas Lahner, Timo Pagler (89. Andreas Bart), Tobias Völkel (79. Matthias Donaubauer), Alois Straßer, Michael Aigner, Dominik Grothe, Philipp Grothe, Robert Gross (57. Lorenz Schuster)

Schiedsrichter: Tobias Jehle

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 (4.) – Nachdem die Gäste eine Ecke nicht klären können, landet der Ball bei Zvonimir Kulic, der aus zehn Metern erfolgreich abzieht. 1:1 (10.) – Benjamin Hofmann zieht seinen Kastler Gegenspieler nach einem Eckball. Dominik Grothe verwandelt den Foulelfmeter flach ins rechte Eck 2:1 (54.) – Max Kreitmair flankt von der Grundlinie auf Sebastian Mack, der aus kurzer Distanz trifft. 2:2 (57.) – Sebastian Pietsch trifft nach einem Konter der Gäste zum Ausgleich. 2:3 (76.) – Lorenz Schuster läuft nach einer Fehlerkette der Dachauer alleine aufs Tor zu und bezwingt Torhüter Artem Bykanov.

Quelle: fussball-vorort.de