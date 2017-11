Dachau will seine Schwächephase gegen Manching beenden

Peuker: "Alle haben mit Leidenschaft trainiert"

von Moritz Stalter schließen

Am 13. Spieltag lagen zwölf Tabellenplätze zwischen dem ASV Dachau und dem SV Manching. Vor dem Rückspiel am heutigen Samstag in Manching sind beide Teams näher zusammengerückt.

Schuld daran ist eine Schwächephase der Dachauer mit nur drei Punkten aus den vergangenen fünf Spielen. Dem 1:0-Sieg in Pfarrkirchen stehen vier Niederlagen gegenüber. Beim 1:2 gegen Geretsried am vergangenen Spieltag ging der ASV zum dritten Mal in Folge leer aus. In der Tabelle ging es runter auf den neunten Tabellenplatz. „Der Trend geht nicht nur leicht, sondern stark nach unten“, sagte ASV-Trainer Frank Peuker nach dem neuerlichen Rückschlag.

In Manching wollen die Stadtwälder die Wende einleiten. Der Gegner, der sich in der vergangenen Saison mit dem TSV Jetzendorf ein packendes Duell um den Aufstieg in die Landesliga geliefert und sich dabei knapp durchgesetzt hatte, ist in den vergangenen Wochen in Schwung gekommen. Bis zum 13. Spieltag holten die Manchinger neun Punkte; drei Siegen standen zehn Niederlagen gegenüber. Danach gewann das Team aus der Nähe Ingolstadts mit 2:0 bei der SpVgg Landshut. Auf den Achtungserfolg beim aktuellen Tabellendritten ließ das Team des Ex-Pipinsrieders Andreas Thomas drei Siege bei nur noch zwei Niederlagen folgen. Am vergangenen Spieltag gewann Manching in Hallbergmoos mit 1:0. „Sie sind früh in Führung gegangen und haben sich dann hinten reingestellt“, beobachtete ASV-Trainer Peuker. „Mit extrem defensiven Mannschaften haben in dieser Saison alle Teams Probleme, sogar spielstarke Teams wie Ataspor München und Deisenhofen“, so Peuker weiter.

Durch zwölf Punkte aus den letzten sechs Spielen ging es für Manching in der Tabelle rauf auf Platz 13. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison und zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag steht der SVM nicht auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz. „Sie werden mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen und versuchen, auch gegen uns zu gewinnen. Ihr Trainer wird mit Sicherheit sagen, dass der ASV eine schlechte Phase hat und schlagbar ist“, vermutet Peuker. Seine Mannschaft ist gut beraten, Florian Ihring nicht zu viele Freiräume zu geben. Der offensive Außen erzielte vier der letzten fünf Tore seiner Mannschaft. „Er hat in Gerolfing und seiner Zeit als Stammspieler beim Bayernligisten Eichstätt bewiesen, dass er ein starker Spieler ist. Aber auch das Manchinger Abwehrzentrum ist mit robusten Spielern gut besetzt“, so Peuker über die Stärken der Manchinger. Seinem Team muss es gelingen, die Fehler abzustellen, die es in der jüngeren Vergangenheit machte. „Die Rückwärtsbewegung und das Miteinander hat in den letzten Spielen nicht gepasst“, so der Dachauer Trainer. In der guten Phase der Manchinger sieht er eine Chance für sein Team. „Bis auf die Partie in Freising mussten wir gegen alle Gegner das Spiel machen. Manching wird mit dem Selbstvertrauen aber selbst auf Sieg spielen. Dadurch könnten wir mehr Räume bekommen“, denkt Peuker, der positiv gestimmt in die Partie geht. Auch, weil er mit den der Trainingsleistung seiner Spieler zufrieden war. „Wir waren vollzählig. Alle haben mit Leidenschaft trainiert. Nun liegt es auch an mir, die richtige Ansprache vor dem Spiel zu finden. Wir wollen gewinnen“, so Peuker.

Quelle: fussball-vorort.de