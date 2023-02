„Endlich wieder voll in den Hallen“: Dachauer Hallenmeisterschaft geht in die Finals

Mit dem Ablauf hoch zufrieden: Das Orga-Team mit Leiter Dirk Borsbach (Vierter von links) und Schirmherr Günter Dietz (mit Pokal). © ro

An diesem Wochenende, 11. und 12. Februar, endet die Dachauer Hallenmeisterschaft der Junioren-Fußballer.

Dachau/Odelzhausen – Die weit und breit größte Sportveranstaltung findet mit ihren Finals ihren Höhepunkt. Gespielt am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr in der Schulsporthalle in Odelzhausen. 40 Teams aus zehn Altersklassen sind am Start – von der U9 bis zur U19.

Auffallend ist, dass von den 40 Mannschaften nur noch 15 aus dem Landkreis Dachau übrig sind. 25 Teams kommen aus München oder den anliegenden Landkreisen. Und von den 15 Mannschaften aus dem Landkreis Dachau sind nur noch drei Teams nicht aus der Großen Kreisstadt Dachau oder aus Karlsfeld. Die Jugendarbeit sollte in den anderen Landkreisgemeinden demnach forciert werden. Die meisten Teams stellt der ASV Dachau (5), gefolgt vom Stadtrivalen TSV 1865 Dachau mit vier Mannschaften. Die Karlsfelder Eintracht kommt auf drei Finalteilnehmer. Aus dem Landkreis ist der FC Pipinsried mit zwei Teams dabei, und eines kommt von der JFG Dachauer Land 06.

Der Modus im Finalturnier ist einfach: Es gibt in jeder Altersgruppe zwei Halbfinalspiele, die Sieger spielen das große Finale um Platz eins aus, die Verlierer spielen um Platz drei. Endet eine Partie unentschieden, gibt es ein Shootout.

„Nach zwei Jahren Corona-Pause war es endlich wieder voll in den Hallen im Dachauer Landkreis, die Dachauer Hallenmeisterschaft lockte wieder unzählige Spieler und Zuschauer zu den Turnieren“, freut sich Orga-Leiter Dirk Borsbach. Über 300 Mannschaften hatten gemeldet. „Die vielen Jungs und Mädels auf dem Parkett hatten Riesenfreude am Fußball und zeigten hochklassige Duelle“, so Borsbach weiter. Das Orga-Team ziehe eine durchweg positive Bilanz und wolle sich besonders bei den vielen ehrenamtlichen Helfern in den Hallen und bei den Sponsoren bedanken. Für die Dachauer Hallenmeisterschaft 2024 möchte man dem Erfolgsrezept des Turniers noch ein paar Schmankerl hinzufügen. Beispielsweise sei ein Liveticker der Spielstände in Planung.